Coldiretti, Ettore Prandini nuovo presidente

Prandini sostituirà Roberto Moncalvo. 46 anni, lombardo, è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dei delegati di tutte le Regioni italiane riuniti a Roma

Ettore Prandini è il nuovo presidente nazionale di Coldiretti. 46 anni, lombardo, è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dei delegati di tutte le Regioni italiane riuniti a Roma per scegliere i nuovi vertici.

Prandini sostituirà Roberto Moncalvo alla guida di Coldiretti dal 2011, la cui presidenza dopo sette anni è arrivata a fine mandato.

Prandini guida un’azienda zootecnica di bovini da latte e gestisce anche un’azienda vitivinicola nella Doc del Lugana. Dal 2006 guida la Coldiretti di Brescia e dal 2012 è al vertice della Coldiretti Lombardia.

“In un momento così importante con sfide e cambiamenti per il nostro Paese – ha detto il neo presidente di Coldiretti – l’agroalimentare made in Italy rappresenta una certezza da cui partire per far crescere economia e occupazione ma anche tutelare l’ambiente, il territorio e la sicurezza dei cittadini”.

Dobbiamo dare di più per creare le condizioni per garantire reddito alle imprese rilanciando un sistema in grado di offrire prezzi più giusti alla produzione, meno burocrazia e maggiore competitività a partire da una politica di accordi di libero scambio che non penalizzino i nostri prodotti a livello internazionale fino a una legge comunitaria per l’etichettatura d’origine che garantisca vera trasparenza e libertà di scelta ai consumatori”, ha concluso Prandini.

Il presidente sarà affiancato dalla nuova giunta confederale composta dai tre vice presidenti Nicola Bertinelli (Emilia Romagna) e David Granieri (Lazio) e Gennaro Masiello (Campania) oltre che da Maria Letizia Gardoni (Marche), Francesco Ferreri (Sicilia), Daniele Salvagno (Veneto), Savino Muraglia (Puglia) e Roberto Moncalvo (Piemonte).