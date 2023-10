Coco Chanel, designer couturière al Victoria and Albert Museum di Londra

Gabriel Chanel (Coco) in mostra (fino al 25 febbraio 2024) a Londra ripercorre la storia della stilista francese con un’esposizione di 200 look iconici

Arriva la prima mostra del Regno Unito dedicata all’opera della francese couturière, Gabrielle “Coco” Chanel, tracciandone l’evoluzione stile di design iconico e la fondazione della House of Chanel, dall’apertura della sua prima boutique di modisteria a Parigi nel 1910 fino alla presentazione della sua ultima collezione nel 1971.

Con quasi 200 look visti insieme per la prima volta, come oltre ad accessori, profumi e gioielli, la mostra esplora l’approccio pionieristico di Chanel al design della moda, che ha aperto la strada a una nuova eleganza e continua a influenzare il modo in cui si vestono le donne oggi.

La mostra “Fashion Manifesto” presenta pezzi raramente visti dal V&A collezione

I punti salienti includono uno dei primi Chanel sopravvissuti capi del 1916; costumi originali disegnati da Chanel per la produzione dei Ballets Russes di Le Train Bleu nel 1924; outfit creati per le star di Hollywood Lauren Bacall e Marlene Dietrich; un primo esempio degli innovativi pantaloni da sera e completi di Chanel L’ultima collezione di Chanel del 1971.

Chanel disegnava prima di tutto per se stessa

Creando abiti adatti ad una vita indipendente e stile di vita attivo, ha anticipato i bisogni e i desideri della donna moderna. Fino alle dieci sezioni tematiche, la mostra esplora l’approccio innovativo di Chanel al tessuto e alla silhouette e costruzione, ed esaminerà come ha redatto un nuovo quadro per la moda nel XX secolo. Presenta una straordinaria gamma di alcuni dei modelli più importanti di Chanel

Attraverso dieci sezioni, Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto mette in mostra la squisita abilità e innovazione dal fondatore della Maison CHANEL: Towards A New Elegance offre un’introduzione all’inizio di Gabrielle Chanel carriera di modista, aprendo la sua prima boutique in rue Cambon a Parigi nel 1910, e altre boutique nelle località costiere alla moda di Deauville e Biarritz. IL La sezione illustra come il successo di questa attività le abbia permesso di espandersi nel settore dell’abbigliamento. Conterrà uno dei primi capi Chanel sopravvissuti, caratterizzato da minimalismo e precisione: un modo di vestire snello che contrastava con il mode eccessivamente decorative dell’epoca e getterebbe le basi del suo design i principi.

The Emergence of a Style si concentra su come Chanel ha sviluppato un’immagine immediatamente identificabile stile distintivo negli anni ’20 e ’30. Con linee pulite, materiali fluidi e a tavolozza di colori semplicistica, i suoi design sobri erano ancora radicali nella loro praticità ha mostrato una raffinata eleganza. Diverse sottosezioni esamineranno anche il ruolo dei tessili e la produzione, l’uso del ricamo nei suoi modelli e mette in risalto quelli di Chanel famoso tubino nero. Questa sezione include anche le influenze britanniche di Chanel e iniziative imprenditoriali e le sue creazioni indossate sul palco del teatro e sul grande schermo.

Gabrielle Chanel profumo N°5

L’accessorio invisibile mette in mostra la creazione e l’impatto del debutto di che è diventato il profumo più venduto al mondo. Progettato come un estensione dei suoi abiti e facendo eco alla sua visione della modernità, Chanel ha realizzato N°5 il firma della sua casa di moda. Questa sezione esplorerà anche il lancio di Chanel gamma di trucchi nel 1924 e di cura della pelle nel 1927. I visitatori cammineranno attraverso un salone color oro installazione che fa riferimento all’iconica bottiglia di profumo No°5.

Luxury and Line si concentra su come gli abiti da sera di Chanel abbiano dimostrato un raffinato mix di inventiva e classicismo che accentuavano sottilmente la forma femminile. Lei proporzioni e materiali armonizzati con l’obiettivo di creare capi espressivi eleganza, libertà e semplicità. I progetti risultanti trasmettevano la tensione tra indumento e corpo, descritto in francese come “allure”. Questa sezione esaminerà anche “Bijoux de Diamants”, la sua prima e unica collezione di alta gioielleria commissionata nel 1932 dalla International Diamond Corporation di Londra.

La mostra proseguirà con il Ritorno ufficiale di Chanel alla Moda il 5 febbraio 1954, con il rilancio della sua casa di moda all’età di settantuno. La collezione di ritorno di Chanel presentava i tratti distintivi che aveva introdotto con così successo negli anni ’20 e ’30, rappresentando la sua visione aggiornata del guardaroba della donna moderna.

L’abito metterà in luce l’indumento che definisce il contributo postbellico di Gabrielle Chanel alla moda, con oltre cinquanta completi in una gamma di colori esposti su due livelli. Una dichiarazione della sua visione della femminilità moderna, l’abito Chanel combinava disinvoltura e comfort con semplicità e stile. Descritta da Vogue nel 1964 come “la più bella del mondo uniforme”, l’abito Chanel, che da allora è diventato un classico senza tempo, rimane un punto fermo riferimento per la moda oggi.

Chanel Codes si concentrerà su come gli accessori siano stati fondamentali nella concezione di Chanel di una silhouette armoniosa. Riflettevano la sua visione pragmatica della moda e fornì codici riconoscibili che sottolineavano l’unità del suo stile. A partire dagli anni Cinquanta, la borsa Chanel 2.55 e le scarpe slingback bicolore sono diventate due delle più apprezzate accessori duraturi nel mondo della moda.

Into the Evening presenta l’abbigliamento da sera come parte importante della couture di Chanel collezioni nell’ultima parte della sua carriera. Dalla fine degli anni Cinquanta in poi si adattò i suoi abiti includono una gamma da indossare fino a sera. Seguirono questi abiti da cocktail la stessa forma dei suoi abiti da giorno, realizzati in una miriade di tessuti riccamente decorativi come lamé oro e argento, trame strutturate e sete con motivi intricati. Questa sezione trae ispirazione dalla tavolozza dei colori dorati e dagli schermi in coromandel laccato nero dell’appartamento di Chanel.

La bigiotteria esplorerà questa parte essenziale dello stile distintivo di Gabrielle Chanel. Rifiutando le convenzioni dell’alta gioielleria, Chanel ha dato alla bigiotteria un nuovo status. Dall’inizio degli anni ’20, le boutique Chanel offrivano una gamma sorprendente di bigiotteria da indossare con i suoi capi eleganti e alla moda. Quello della couturière la bigiotteria trae ispirazione da molti luoghi ed epoche storiche.

A Timeless Allure – il finale della mostra – celebra l’abito da sera come quello di Chanel esercitati con stile con i look esposti in una ricreazione dell’iconica scala a specchio basato sull’atelier del designer. Ha proposto una versione rilassata dell’abito formale era allo stesso tempo discreta e raffinata, rivisitando i fondamenti che l’avevano governata estetico e ha scandito la sua carriera. Questa sezione lo mostrerà fino a lei collezione finale della Primavera-Estate 1971, Gabrielle Chanel reinterpretata, aggiornata e ha perfezionato le sue regole e i suoi principi, affinando continuamente il suo stile per eccellenza