Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Cnh: Scott Wine è il nuovo Ceo, maestro nell’M&A

Dopo sette mesi di attesa Cnh nomina il nuovo Ad che entrerà in carica il 4 gennaio 2021 – Il titolo Cnh corre in Borsa – Wine è stato per anni Ceo e Presidente di Polaris , ha l’incarico di potere avanti lo spin off delle attività on highway

Scott W. Wine è il nuovo amministratore delegato di Cnh Industrial. Il ceo entrerà in carica il gennaio 2021. La nomina sembra ampiamente apprezzata dal mercato, con il titolo Cnh che a Piazza Affari guadagna il 2,17% a 8,926 euro, sovraperformando il Ftse Mib (+0,95%). L’arrivo di un nuovo ceo, d’altronde, era atteso da oltre 7 mesi dopo le dimissioni di Hurbert Mulhauser che nel marzo del 2020 ha deciso di lasciare il gruppo.

Wine, 51 anni, è stato dal 2008 Ceo di Polaris, società specializzata nella produzione di mezzi fuori strada, per la neve, moto, mezzi militari), di cui nel 2013 ha è diventato anche presidente. Sotto la sua guida, la società ha più che triplicato il fatturato, salito da 1,9 a 7 miliardi di dollari. In precedenza ha ricoperto posizioni di vertice in United Technologies Corporation, Danaher Corp e Allied Signal Corp, divenuta Honeywell International dopo una fusione nel 1999. Ha anche prestato servizio come ufficiale nella marina degli Stati Uniti d’America. La nota di Cnh sottolinea “la vasta esperienza” di Wine “nelle operazioni di fusione e acquisizione negli Stati Uniti, in Europa e in Asia”. ‘Il consiglio di amministrazione è pienamente soddisfatto della nomina di Scott Wine, in considerazione della sua vasta esperienza industriale e della sua competenza strategica”, ha commentato Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore di Cnh Industrial. “Scott è determinato ad attuare e portare a termine la strategia che la società ha presentato nel proprio Capital Markets Day nel 2019, incluso il piano di spin-off delle attività on-highway”, ha aggiunto.