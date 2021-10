Cnh Industrial chiude alcune fabbriche a causa delle forniture

Il titolo cade in Borsa. La chiusura, dovuta alla carenza di chip, è temporanea e riguarda alcuni siti produttivi europei di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione

Cnh Industrial ha annunciato che chiuderà in via temporanea diversi dei propri siti produttivi di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in Europa. La decisione è stata presa “a causa delle interruzioni alla catena di fornitura e della carenza di componenti chiave, in particolar modo semiconduttori”.

La notizia è stata diffusa mercoledì sera con una nota, in cui si sottolinea che la società “rivede costantemente i propri piani di produzione per rispondere a questo contesto altamente volatile e programma di chiudere gli impianti interessati per non più di otto giorni lavorativi nel mese di ottobre”.

Cnh Industrial, inoltre, “rimane costantemente impegnata a ottimizzare le operazioni produttive – prosegue la nota – al fine di rispondere alla continua forte domanda e servire al meglio i propri concessionari e clienti”.

L’annuncio ha depresso il titolo in Borsa di Cnh Industrial, che a metà mattina cede lo 0,8%, a 13,955 euro. Si tratta della peggiore performance sul Ftse Mib, che negli stessi minuti viaggia in positivo dello 0,9%.