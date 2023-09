CMC Packaging Automation lancia bonus di riconoscimento finanziario per i dipendenti

L’azienda, parte del fondo Global Impact di KKR e di Amazon attraverso il suo Climate Pledge Fund, ha lanciato il programma Shared Success Program che offre a tutti i dipendenti di CMC la possibilità di partecipare al successo finanziario dell’azienda. La società di Città di Castello punta ad affermarsi come leader mondiale per l’automazione della logistica avanzata

CMC Packaging Automation, un’azienda perugina che opera nel packaging on-demand, ha lanciato il Shared Success Program (SSP), un innovativo programma di partecipazione finanziaria dei dipendenti, riconoscendo il loro positivo impatto sull’azienda e sulle comunità locali.

Premiare il contributo dei dipendenti

Il programma SSP di CMC, primo nel suo genere per le società italiane del portafoglio KKR, è fondamentale nella strategia di investimento nel personale, premiando il contributo dei dipendenti alla creazione di valore aziendale. L’azienda cerca di promuovere una cultura di responsabilità, allineando gli incentivi finanziari a tutti i livelli dell’azienda. Il programma riconosce il ruolo significativo dei dipendenti nel successo di CMC, aiutando contemporaneamente ad attrarre talenti e sostenendo l’espansione globale dell’azienda.

Dal 2020 utili raddoppiati grazie a KKR

Nel 2020, la Cmc è entrata a far parte del portafoglio Global Impact del fondo di investimento statunitense KKR. KKR che possiede il 70% mentre il restante 30% e la guida della società appartiene alla famiglia Ponti. Da allora, CMC ha ottenuto risultati significativi. I profitti dell’azienda sono più che raddoppiati e il numero dei dipendenti è quasi raddoppiato. Inoltre, CMC ha ampliato la sua presenza internazionale, aprendosi in Germania, Francia e nel Regno Unito, e ha espanso le sue strutture in Nord America con un nuovo centro di vendita, assistenza e formazione. Grazie alla collaborazione con KKR, CMC ha potuto concentrarsi sull’ottenimento dell’eccellenza operativa in tutti gli aspetti del business, mirando a creare una piattaforma globale scalabile e sostenibile per il futuro.

Partnership con Amazon

Grazie al supporto di KKR, CMC sta espandendo le sue attività e investendo pesantemente nella ricerca e sviluppo di soluzioni di packaging sostenibile di punta per importanti aziende globali. Una delle partnership chiave dell’azienda è con l’Amazon Climate Pledge Fund, un fondo di venture capital da 2 miliardi di dollari. Il fondo ha investito in CMC per sviluppare tecnologie e servizi sostenibili che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 di Amazon. Questa collaborazione ha anche aperto nuove opportunità per CMC nell’ecosistema dell’e-commerce su larga scala.

L’impegno per la sostenibilità ambientale

L’azienda si impegna costantemente a sviluppare soluzioni che migliorino l’efficienza e riducano l’impatto ambientale di ogni articolo spedito. Grazie alla sua tecnologia di automazione su misura, CMC riduce gli sprechi e le emissioni di CO2. Nel 2022 per esempio sono state risparmiate oltre 340.000 tonnellate metriche di CO2 e oltre 194.000 tonnellate metriche di cartone.

“La nostra è un’azienda incentrata sulle persone, e l’annuncio di oggi rappresenta il coronamento del nostro impegno costante e della nostra dedizione verso i dipendenti. Nel 2020, quando l’azienda ha inaugurato un nuovo capitolo della propria storia, è stato fondamentale trovare un partner strategico che, oltre a consentire a CMC di migliorare ulteriormente i risultati già ottimi a livello di prestazioni e crescita, continuasse a dare la massima priorità all’elemento che costituisce la spina dorsale del nostro business: le persone. Il programma SSP si basa su un concetto molto semplice: se le persone hanno successo, anche l’azienda ha successo. Prevediamo che questo programma determinerà un’ulteriore accelerazione dell’espansione aziendale, permettendoci al tempo stesso di condividere il valore economico generato dal nostro impegno collettivo. Desidero ringraziare KKR per aver creduto in CMC e per averci guidati in questo percorso. Noi intendiamo continuare a investire nell’innovazione, nella ricerca e nelle tecnologie, sia per mantenere la nostra posizione di leadership, sia per offrire soluzioni sempre più avanzate e sostenibili” ha dichiarato Francesco Ponti, CEO di CMC.

“Siamo orgogliosi di come i dipendenti di CMC continuino a contribuire in tanti modi diversi alle straordinarie performance di questa azienda. Abbiamo sperimentato in prima persona i potenziali effetti di programmi come SSP sulle singole persone e sul business. Siamo veramente onorati di supportare CMC nel lancio di un programma che aiuterà l’azienda a garantire performance costanti, attraverso l’incentivazione e il coinvolgimento della forza lavoro. Riteniamo che CMC possa generare un impatto concreto a livello mondiale, proponendo soluzioni innovative capaci di risolvere le attuali criticità del settore del packaging a livello globale” ha commentato Pedro Godinho Ramos, Direttore del Global Impact di KKR.

L’azienda Cmc

CMC Spa è un’azienda privata con sede a Città di Castello (Perugia) che opera nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni tecnologicamente avanzate per i settori del mailing, graphic art, e-commerce e logistica. Fondata nel 1980, si è concentrata su strategie volte a diventare un importante fornitore di tecnologie, servizi, componenti e formazione tecnica professionale. L’azienda ha saputo adattarsi prontamente alle mutevoli esigenze di mercato, offrendo soluzioni personalizzate e creative.