Claude Monet, il capolavoro “La Mare, effet de neige” in asta live da Christie’s

Il capolavoro di Claude Monet La Mare, effet de neige (stima: $ 18 milioni – 25 milioni) sarà offerto da Christie’s il 12 maggio 2022 al Rockefeller Center

Capolavoro storico, il dipinto esemplare faceva parte della selezione delle tele di Monet rappresentate alla Quarta Esposizione Impressionista nel 1879. L’opera è incredibilmente fresca sul mercato, essendo stata conservata in un’unica collezione privata per oltre 70 anni. Il Dipartimento Restituzioni di Christie’s ha avuto il privilegio di fornire ricerche che hanno contribuito a facilitare un accordo transattivo tra gli attuali proprietari e gli eredi di Richard Semmel, il collezionista perseguitato, proprietario del dipinto durante l’era nazista.

Claude Monet dipinse La Mare, effet de neige nell’inverno di Argenteuil del 1874-1875. Il paesaggio etereo impiega tonalità tonali di blu e bianco per creare un paesaggio innevato ghiacciato, delimitato da case con tetti spolverati di neve. Un trio di figure stagliate, sminuite dagli alberi, attraversa la scena. L’opera è brillante, affascinante e sottile, e rappresenta un superbo esempio della sperimentazione di Monet con lo stile impressionista a metà degli anni ’70 dell’Ottocento. Durante questo periodo cruciale della sua pratica, la sua pennellata sempre più sciolta e l’applicazione densa della pittura iniziarono a trasmettere formalmente gli effetti più effimeri e atmosferici del mondo naturale. La Mare, effet de neige è stato venduto pochi mesi dopo la sua esecuzione, a un’asta all’Hôtel Drouot di Parigi. Monet organizzò questa vendita con i suoi colleghi pittori impressionisti, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir e Alfred Sisley, dopo la scarsa accoglienza critica della prima mostra impressionista nel 1874. A questa vendita, Paul Durand-Ruel, mercante d’arte e campione degli impressionisti , acquistò 18 delle 73 opere offerte, tra cui La Mare, effet de neige di Monet. La Mare, effet de neige è stata esposto pubblicamente per la prima volta quattro anni dopo il suo completamento alla Quarta Mostra Impressionista o “4e exposition faite par un Groupe d’artistes Indépendants”. Inizialmente Monet era stato riluttante a partecipare alla mostra, tuttavia Gustave Caillebotte alla fine lo convinse a unirsi. Ventinove opere dell’artista sono state incluse nella mostra, tre delle quali paesaggi invernali di Argenteuil, tra cui La Mare, effet de neige. Questo gruppo di 29 rappresentava l’intera gamma dell’opera matura di Monet. Sono stati tutti appesi nella quinta e ultima sala dello spazio espositivo, dichiarandone l’importanza. Come afferma un articolo del 1879 su Le Siècle, “l’ultima stanza appartiene ai sommi sacerdoti dell’Impressionismo”. Nonostante il suo lavoro sia il gioiello della corona, Monet non ha mai visitato la mostra durante la sua corsa di un mese. Indipendentemente da ciò, lo spettacolo è stato un successo travolgente, con recensioni estremamente positive sulla stampa. Durand-Ruel tenne il dipinto almeno fino al 1879. Nel 1893, l’opera era entrata nella collezione di Henri Vever, uno dei più importanti designer di gioielli della Francia fin-de-siècle, e un importante collezionista di stampe giapponesi e immagini impressioniste. Nel 1898, il dipinto era nella collezione Holthuse, ad Amburgo, in Germania.

PROPRIETA’ DA DISTINTA COLLEZIONE PRIVATA FRANCESE CLAUDE MONET (1840-1926) La Mare, effet de neige firmato e datato ‘Claude Monet 75’ (in basso a sinistra) Dipinto ad Argenteuil nel 1874-1875 Stima: $ 18 milioni – 25 milioni

All’inizio degli anni ’30, La Mare, effet de neige apparteneva a un industriale tessile tedesco di nome Richard Semmel, che viveva a Berlino con sua moglie, Clara Cäcilie (nata Brück). Quando il governo nazionalsocialista salì al potere, i Semmel furono presi di mira per il loro background ebraico e il sostegno di Richard al Partito Democratico Tedesco. Dopo aver lasciato Berlino per Amsterdam nel 1933, Richard mise in vendita la sua collezione d’arte, con alterne fortune. Poco prima dell’occupazione dei Paesi Bassi, i Semmel fuggirono di nuovo a New York attraverso il Cile.