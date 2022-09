Classifica miliardari Forbes 2022: Musk al primo posto, Zuckerberg scivola fuori dalla Top 10

Elon Musk è l’unico dei “Paperoni d’America” ad avere incrementato il proprio patrimonio, mentre il fondatore di Facebook segna la più grande perdita nella lista del 2022 (-77 miliardi)

Forbes ha pubblicato la sua classifica annuale dei 400 miliardari più ricchi d’America 2022, ma per la prima volta dalla Grande Recessione i Paperoni Usa non diventano sempre più ricchi. Dopo un 2021 scoppiettante, le 400 persone più ricche degli Stati Uniti – insieme a molti americani – sono state colpite dall’aumento dell’inflazione e dal calo dei mercati. Il gruppo Forbes 400 di quest’anno è più povero di 500 miliardi di dollari rispetto a un anno fa. Il loro patrimonio netto totale è di 4.000 miliardi di dollari, in calo dell’11% rispetto all’anno scorso. Anche il patrimonio netto minimo richiesto per entrare nella lista è diminuito di 200 milioni di dollari, passando a 2,7 miliardi.

In vetta c’è il patron di Tesla e SpaceX Elon Musk, che scavalla di ben 100 miliardi l’ex Ceo di Amazon Jeff Bezos. Ma rispetto al primato di Musk, la vera notizia è l’uscita dalla Top 10 del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg che si piazza all’undicesimo posto. Ma vediamo la classifica dei Paperoni d’America 2022 secondo la rivista Forbes.

Soffrono i “Paperoni tech”: nel 2022 hanno perso 315 miliardi

Nessuno è stato colpito più duramente dei miliardari del settore tecnologico, che hanno perso complessivamente 315 miliardi di dollari, a causa del crollo dei prezzi delle loro azioni e del rallentamento del flusso di capitali di rischio. Quest’anno sono state 41 le persone che hanno perso il posto, tra cui Jerry Yang di Yahoo, RJ Scaringe di Rivian e, grazie all’inverno delle criptovalute, i gemelli Winklevoss.

Tuttavia, è stato un grande anno per essere un magnate del petrolio e del gas, un magnate dello sport o Elon Musk. Le fortune sono state calcolate utilizzando i prezzi delle azioni del 2 settembre 2022.

Musk sempre più ricco con un patrimonio da 251 miliardi

Musk – al primo posto della classifica mondiale dei super-ricchi – è l’unico miliardario della Top 10 di Forbes ad avere incrementato il proprio patrimonio fra il 2021 e il 2022. Nonostante tutte le turbolenze nella sua vita professionale e personale, come la causa con Twitter, Musk è stimato più ricco di 60,5 miliardi di dollari quest’anno, grazie al balzo dell’11% delle azioni Tesla e a nuovi cicli di finanziamento per SpaceX. Alle sue spalle, il fondatore di Amazon ha visto un calo di 50 miliardi (da 201 a 151) nell’anno in cui ha abbandonato la presidenza del colosso dell’e-commerce (il titolo Amazon ha comunque segnato un calo del 27%). A suo favore gioca tuttavia la donazione di azioni Amazon per oltre 400 milioni di dollari compiuta nei mesi scorsi da Bezos a favore di alcune organizzazioni non profit (il cui nome resta comunque sconosciuto).

Classifica miliardari 2022: Zuckerberg più “povero” di 76 miliardi

Mentre Bill Gates è salito di un posto, al numero 3, nonostante abbia donato 20 miliardi di dollari alla sua fondazione all’inizio dell’anno, grazie soprattutto all’anno negativo di Zuck. Da settembre 2021 ha perso più della metà della sua fortuna – l’incredibile cifra di 76,8 miliardi di dollari – con il crollo delle azioni di Meta (-57%). la più grande perdita di chiunque altro nella lista del 2022.

Le 20 persone in cima alla lista – il 5% più alto – valgono ben 1,6 trilioni di dollari e rappresentano il 40% dell’intera ricchezza di Forbes 400.

Classifica Forbes 2022 dei miliardari d’America: le new entry

In mezzo a tutti questi sconvolgimenti, tante le new entry. Il più ricco dei 20 nuovi arrivati è il miliardario del petrolio Autry Stephens, un coltivatore del Texas occidentale con un valore stimato di 10 miliardi di dollari. È uno dei 19 della lista che hanno fatto i loro soldi nel settore dell’energia, 15 dei quali sono più ricchi del 2021, un punto di forza durante la crisi del mercato, data l’impennata dei prezzi del petrolio nell’ultimo anno. Tra gli altri nuovi arrivati spiccano il “fanboy” di Elon Musk Leo Koguan, il grossista di alimentari e miliardario dell’intelligenza artificiale Rick Cohen e Todd Boehly, a capo di un gruppo che a maggio ha acquistato la squadra di calcio del Chelsea per 3,1 miliardi di dollari e che è uno dei 50 proprietari di sport presenti nella lista di quest’anno.

Altre 22 persone che hanno fatto parte di un precedente elenco di Forbes 400 e poi ne sono uscite, sono di nuovo nel club d’élite, tra cui la leggenda delle corse automobilistiche Roger Penske, il cofondatore di Uber Travis Kalanick e Donald Trump.

Classifica Forbes miliardari 2022 dominata dagli uomini

I membri della lista Forbes 400 rimangono in gran parte self-made: 275, ovvero il 69%, hanno creato la loro fortuna piuttosto che ereditarla. La lista rimane inoltre dominata dagli uomini, con appena 58 donne, 2 in più rispetto a un anno fa. La donna più ricca: Julia Koch, vedova di David Koch delle Koch Industries (morto nel 2019). La donna più ricca che si è fatta da sé: Diane Hendricks, cofondatrice del distributore di materiali edili ABC Supply.

La top 10 dei più ricchi al mondo