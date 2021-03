Classifica della felicità: Italia è fuori dalla Top 20

Nella classifica dei Paesi più felici al mondo vince la Finlandia e dominano i Paesi del Nord Europa. Il World happiness report 2021 ha misurato l’impatto del Convid su benessere e disuguaglianze

L’Italia è il Paese del Sole e del bel vivere ma nella classifica della felicità non entra nella Top 20 dei Paesi più felici al mondo. Come ogni anno il World Happines Report 2021 ha elencato i Paesi che meritano il dieci e lode e quelli che invece stentano a soddisfare le richieste dei propri cittadini. Un Rapporto pubblicato dal Development Solutions Network e curato da sei professori di alcune delle più illustri università di tutto il mondo, dalla University of British Columbia all’Università di Oxford. Quest’anno, a differenza dei precedenti, i ricercatori hanno dovuto fare i conti anche con l’emergenza da Covid-19 che ha notevolmente complicato le cose. Il Rapporto si basa sui dati sulla soddisfazione della vita, raccolti durante il 2020, e a quelli raccolti dal Gallup World Poll e dal World Risk Poll della Lloyd’s Register Foundation . Si tiene conto di indici come l’aspettativa di vita, il tasso di disoccupazione, o la fiducia nei confronti della propria comunità.

“Abbiamo urgente bisogno di imparare dal Covid-19”, ha dichiarato il professore Jeffrey Sachs. “La pandemia ci ricorda le nostre minacce ambientali globali, l’urgente necessità di cooperare e le difficoltà di raggiungere la cooperazione in ogni paese e nel mondo. Il report ci ricorda che dobbiamo mirare al benessere piuttosto che alla semplice ricchezza, che sarà davvero fugace se non facciamo un lavoro migliore nell’affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile”.

I Paesi del Nord di confermano come una Terra della felicità per chi vi abita, la Finlandia si conferma al primo posto, l’Italia migliora dal 28° al 25° posto ma rimane fuori dalla Top 20.

Ecco la classifica dei primi 20 Paesi più felici:

Finlandia Islanda Danimarca Svizzera Olanda Svezia Germania Norvegia Nuova Zelanda Austria Israele Australia Irlanda Stati Uniti Canada Repubblica Ceca Belgio Regno Unito Taiwan Francia

La classifica completa si può consultare qui.