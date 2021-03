CiviEsco, 2020 in utile e con meno emissioni di CO2

La energy service company controllata da CiviBank è andata molto bene soprattutto grazie all’attività svolta sui bonus fiscali.

CiviESCo, energy service company controllata da CiviBank nata nel 2016, ha approvato il bilancio 2020, con un utile lordo di circa 1 milione di euro. Un risultato a cui ha contribuito in maniera rilevante l’attività svolta dall’azienda sui bonus fiscali (eco e sisma bonus, superbonus 110%) in qualità di General Contractor, portando l’EBITDA a 455.337 euro. Degli ottimi risultati se si tiene conto dell’impatto della pandemia e del rinvio di alcuni progetti in ambito pubblico a causa del lockdown, oltre che dell’attesa dei finanziamenti del Next Generation Europe, situazione che ha consigliato un atteggiamento prudente sulle rimanenze.

Tuttavia il risultato più importante che CiviESCo ha raggiunto nel 2020 è quello che emerge dalle attività svolte in termini di diminuzione dell’impatto ambientale e di miglioramento della qualità della vita. Complessivamente, infatti, nel 2020 i progetti di efficientamento sviluppati hanno garantito risparmi ambientali in riduzione delle emissioni di CO2 pari a 367.870,65 kg, equivalenti a 24.524,71 alberi ad alto fusto o ad una foresta di 98.098,84 mq.

“Quello di CiviESCo è un piccolo contributo che dimostra quanto ognuno di noi può dare per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo e rendere più vivibili le nostre città” ha detto Massimo Bolzicco, Presidente di CiviESCo. “Non siamo sicuramente gli unici a promuovere questi target, ma siamo veramente in pochi ad affiancarlo a valutazioni di “Impact investing”. Un investimento è di “impatto” nel momento in cui il suo obiettivo è generare ricadute positive sul territorio in senso ambientale, sociale ed economico, in aggiunta a generare un rendimento.”