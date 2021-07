CiviBank va: i finanziamenti tornano a crescere nel 2021

L’ex Banca di Cividale registra un forte incremento dei finanziamenti a famiglie e imprese nel primo semestre 2021. Si tratta del miglior risultato negli ultimi tre anni. A trainare la crescita mutui casa e finanziamenti per Ecobonus

I finanziamenti a imprese e famiglie da parte di CiviBank tornano a crescere. Un risultato che conferma il trend positivo degli ultimi tre anni: un aumento del 38%, per un totale di 366,3 milioni di euro erogati a imprese e famiglie. In particolare, le famiglie del Nordest vedono un aumento del 70,8% dell’importo erogato a loro favore, trainato da mutui prima casa e bonus fiscali green.

Nel dettaglio, la crescita dell’importo erogato è stata pari a 100,8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020. Le nuove erogazioni alle imprese hanno raggiunto i 245,3 milioni (+26%), di cui 83,9 milioni sono rappresentati da finanziamenti assistiti dalle garanzie statali erogati a valere sulle misure del “Decreto Liquidità” (Fondo di Garanzia delle PMI), pari al 34,2% dell’erogato verso le imprese nei primi 6 mesi dell’anno corrente. Per quanto riguarda le famiglie, CiviBank registra un +70,8% dell’importo erogato a loro favore rispetto allo stesso periodo del 2020, corrispondente a +49,9 milioni di euro.

A trainare questa crescita sono mutui per la casa e finanziamenti per Ecobonus. Nel primo caso i tassi dei mutui (sia a tasso fisso che variabile) particolarmente bassi, invogliano le famiglie a investire in una casa. Nonostante un leggero rialzo del tasso nel 2021, passato dall’1,27% di gennaio all’1,44% di giugno, questo trend positivo continua. Anche le recenti dichiarazioni della BCE hanno dato una spinta: promettendo tassi sul credito a questi stessi livelli se non inferiori per almeno altri tre anni.

Un altro driver positivo per la crescita dei mutui è il sostegno della Garanzia del Fondo Mutui Prima Casa. L’incremento dei finanziamenti alle famiglie vede anche protagonista Ecoprestito, il finanziamento per l’efficientamento energetico erogato in particolare per avvantaggiarsi delle agevolazioni e bonus green come l’Ecobonus e il Superbonus.

Senza ombra di dubbio il dato del 2020 è stato influenzato anche dai primi mesi di blocco del 2020 (in particolare marzo e aprile), che hanno rallentato le attività, ma anche bloccato la mobilità delle persone. In ogni caso, questo primo semestre del 2021 risulta essere migliore anche rispetto allo stesso periodo del 2019, confermando una crescita di CiviBank costante nel lungo periodo, nonostante le avversità.