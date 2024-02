Città e culture sostenibili tra passato e futuro: conferenza a Barcellona nel luglio 2024

Il prossimo luglio Barcellona ospiterà l’evento dedicato al futuro della città sul piano sostenibile “Urban Futures – Cultural Pasts: Sustainable Cities, Cultures & Crafts

Ogni regione del mondo ha il suo particolare patrimonio culturale, sociale e artistico. Nei centri urbani questo fenomeno è più pronunciato. La città, come la vediamo oggi, è il risultato di una storia di iniziative di pianificazione, visioni artistiche, forze sociali e progetti di ingegneria.

Nel pensare al suo futuro, siamo obbligati a basarci sul suo passato e sul suo presente: i suoi vari edifici e piani urbani, il suo patrimonio artistico e le tradizioni artigianali, i suoi linguaggi progettuali e le pratiche regionali, i suoi legami di vicinato e comunitari, le sue condizioni economiche e norme sociali e altro ancora.

La città è una questione viva: passato, presente e futuro

Quando pensiamo al futuro di città specifiche siamo anche obbligati a pensare in modo più ampio – per comprendere il contesto locale e globale in cui viviamo: le forze transnazionali della globalizzazione, la preoccupazione universale per la sostenibilità e le tendenze mondiali delle culture consumistiche ecc. Anche sotto questo aspetto la città è un’entità complessa, una questione di risposte specifiche a questioni globali. La città ospitante di questo evento, Barcellona, ​​e per estensione l’intera regione della Catalogna, ne è un perfetto esempio e offre esempi dei temi che questo convegno esaminerà.

Una conferenza apre dibattiti rilevanti per le città di tutto il mondo

In tutto il Mediterraneo, le questioni legate al futuro sostenibile sono di primaria importanza. In Europa più in generale, la gentrificazione dei quartieri tradizionali è endemica. In Nord America e Australasia è urgentemente necessario il rispetto delle culture e dei mestieri indigeni. In Africa e in Asia, come progettare in modo sostenibile la crescita nei contesti esistenti è un problema urgente. In America Latina e nel Medio Oriente è vitale uno sviluppo che eviti le forze omogeneizzanti della globalizzazione. In questi contesti, questa conferenza sostiene che queste questioni globali intercambiabili sono fondamentali per il nostro passato, ma anche per il nostro futuro sostenibile. In risposta a questo appello, gli organizzatori accolgono prospettive su questi temi da diverse aree disciplinari. Cercano una vasta gamma di conoscenze e intuizioni, sviluppate in isolamento o in collaborazione interdisciplinare.

Esempi di particolari aree di ricerca di interesse per l’Universitat Politècnica de Catalunya includono:

Community Design e autonomia dell’utente: sfide e paradossi

Circolarità dei materiali – Cambiamenti climatici e riutilizzo Governare i beni comuni dell’ecosistema

Governance e pianificazione territoriale Patrimonio culturale: politica, persone e luogo

Passato culturale: il tangibile, l’intangibile e il digitale

Per informazioni più dettagliate riguardanti la presentazione di abstract, ecc….

Date: 15-17 luglio 2024 Luogo: Barcellona/ES