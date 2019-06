Citroen C1: verifiche sui vetri posteriori

La casa automobilistica invita i proprietari di questo tipo di vetture a presentarsi nelle officine autorizzate. “Vetture sotto la lente per la politica di qualità”

Citroen C1 sotto la lente d’ingrandimento. Infatti con una lettera la Citroen Italia invita i proprietari di queste vetture a prendere contatto con i concessionari o le officine autorizzate per concordare “una verifica della sua vettura”. Quale è il problema? Riguarda i vetri delle portiere posteriori, forse un problema di incollaggio. La lettera non entra nei particolari, limitandosi a dire che “Automobiles Citroen, nell’ambito della politica di qualità, ci richiede di verificare i vetri delle porte posteriori e, se necessario, provvedere alla rimessa in conformità”. Poi una raccomandazione: “Nell’attesa di effettuare la verifica, consigliamo di non manovrare i vetri posteriori”.

Di che si tratta, insomma? Ci sono rischi? I vetri possono cadere o staccarsi mentre la vettura è in movimento? Che succede se magari distrattamente vengono manovrati i vetri in questione? Quante sono le auto coinvolte? Solo la vecchia gamma o anche le più recenti? “Le campagne di servizio e/o di richiamo rientrano nell’ambito della Politica di Qualità seguita da Automobiles Citroën – si limita a rispondere Elena Fumagalli, responsabile comunicazione e relazioni pubbliche di Citroen Italia, da noi contattata -. Quando le operazioni da seguire impattano la sicurezza, le vetture vengono fermate ed i clienti immediatamente avvisati. Ma non è questo il caso”.

Le campagne prevedono controlli e solo una percentuale si converte in vere e proprie operazioni di intervento. L’indicazione “nell’attesa di effettuare la verifica, consigliamo di non manovrare i vetri posteriori” è infatti a titolo precauzionale”. E “a titolo precauzionale” nelle officine autorizzate si procede o al reincollaggio o alla sostituzione dei vetri. Per i proprietari delle vetture ovviamente nessun onere economico, solo l’attesa di almeno un paio d’ore in officina perchè il silicone faccia presa o dover tornare in caso di sostituzione dei vetri.

La Citroen è comunque molto scrupolosa. Infatti nel caso nel frattempo il veicolo sotto osservazione fosse stato venduto, al vecchio proprietario, la Citroen chiede di indicare il nuovo, per poterlo contattare.