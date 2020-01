Cinema: Eastwood su FIRST Arte con Richard Jewell

Il regista racconta la storia vera dell’uomo che quasi sventò un attentato durante le Olimpiadi di Atlanta ’96 e che nonostante questo fu accusato di terrorismo.

L’intramontabile Clint Eastwood colpisce ancora. Anche stavolta, come spesso gli capita, il decano del cinema a stelle e strisce racconta una storia realmente accaduta: quella, incredibile, di Richard Jewell, un cittadino statunitense che quasi sventò un attentato durante le Olimpiadi di Atlanta del 1996 e che nonostante questo finì per essere lui accusato di terrorismo.

Inizialmente infatti Richard Jewell, questo il nome del protagonista e anche del film, viene acclamato come eroe, ma poco dopo invece grazie all’FBI che brancola nel buio viene prima sospettato e poi indagato come possibile esecutore dell’attentato. La pellicola viene recensita su FIRST Arte da Patrizio Rossano, che pur riconoscendo l’ottima ricostruzione non assegna un punteggio altissimo: il film non è di quelli destinati a rimanere nella storia, anche se accende i riflettori su una vicenda mediatica e umana terribile, che ricorda il caso italiano di Enzo Tortora.

“Questo film – sostiene Rossano – è un gigantesco atto di accusa contro ‘i due poteri più forti al mondo: il Governo degli Stati Uniti e la stampa’, come recita l’avvocato difensore di Jewell. Non c’è bisogno di scomodare fatti drammatici avvenuti nella scena internazionale per ricordacelo: basti pensare alla guerra in Iraq”.