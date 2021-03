Cina a due velocità, Merkel sconfitta, occhio alla Fed

L’economia cinese corre ma la Borsa cade e la banca centrale stavolta non interviene – Pesante sconfitta elettorale di Merkel – I vaccini frenano la Ue – In settimana per la Fed “la riunione più difficile dell’anno” – Oggi il dividendo straordinario di Stellantis – Ribaltone in Danone

Timidi i listini azionari all’avvio di una settimana dominata dall’attesa delle decisioni della Federal Reserve. La spinta al rialzo dei rendimenti delle obbligazioni Usa, trattate stamane a 1,628% nella versione decennale, un filo sotto il livello di fine settimana (1,642) frena gli acquisti, nonostante l’effetto positivo dei 1.900 miliardi di dollari (l’8% del pil) che l’amministrazione Biden si accinge a riversare sull’economia e, non meno importante, l’offensiva in atto sul fronte dei vaccini: gli Usa stanno vaccinando tre milioni di persone al giorno, con l’obiettivo di raggiungere tutti gli Americani entro il primo maggio. Le aperture riflettono il clima di attesa.

INDUSTRIA CINESE +35,1% MA L’INDICE FRENA

Arretrano le Borse cinesi nonostante le conferme sulla rapidità e la forza della ripresa economica. Anche per questo, forse, la banca centrale non è intervenuta. Partito in ribasso, poi in ripresa, l’indice Csi 300 i Shanghai e Shenzhen ha accusati nel finale un calo del 2,3%. Eppure, nei primi due mesi del 2021 l’attività delle raffinerie cinesi è cresciuta del 15% a dimostrazione del trend della manifattura. La produzione industriale segna + 35,1% rispetto allo scorso anno, pesantemente segnato dallo scoppio della pandemia. Gli analisti si attendono una crescita del Pil tra il 15 e il 20% nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Le spese al dettaglio sono aumentate del 33,8% nello stesso periodo di tempo, leggermente sopra il consensus. Ha deluso parzialmente solo il dato sugli investimenti in attività fisse: +35%, contro il +41% stimato.

In rialzo Tokyo +0,1%, a pochi giorni dalla riunione della banca centrale di venerdì. Lo stesso giorno il premier Suga dovrà decidere se prorogare o meno il divieto di ingresso nel Paese in vista dei giochi olimpici.

In lieve rialzo l'Hang Seng di Hong Kong. Il BSE Sensex di Mumbai è in calo dell'1%.

Il petrolio WTI è in rialzo dello 0,5% a 66 dollari il barile. Oro a 1.723 dollari l’oncia.

FUTURES USA IN ROSSO, LIEVE RIALZO PER L’EUROSTOXX

Perdono slancio i futures sui mercati Usa dopo l’avvio negativo della Cina e, soprattutto, le nuove tensioni sul fronte delle obbligazioni.

In lieve rialzo invece i futures sull’Eurostoxx, anche se Irlanda e Paesi Bassi hanno sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Nonostante i ritardi della casa anglosvedese , l’Ue rimarrà al passo con il programma di vaccinazione perché Pfizer sta producendo più velocemente del previsto, ha detto il commissario al Mercato interno Thierry Breton​​​​​​​.

PRINCE (BRIDGEWATER) AVVANTAGGIATI BITCOIN E SPAC

Quella che la Fed terrà in settimana sarà “la riunione più difficile dell’anno”, secondo Bank of America, date le difficoltà di Jerome Powell a tener sotto controllo il mercato del debito pubblico Usa, 21 mila miliardi di obbligazioni, senza interventi sui tassi. Bob Prince, uno dei gestori di Bridgewater, dà per scontato che l’inflazione salirà oltre il 2% con un pesante effetto sui titoli che più hanno beneficiato dei tassi bassi, come Netflix, Amazon e Tesla. Il gestore prevede invece la prosecuzione del boom delle Spac e delle criptovalute: il Bitcoin ha superato di slancio venerdì la soglia dei 60 mila dollari. Stamane tratta poco sotto 59 mila dollari.

SI RIUNISCONO ANCHE BOE, BOJ ED EUROGRUPPO

L’attenzione del mercato non sarà concentrata solo sul vertice della banca centrale Usa. Sono previste anche le riunioni della Bank of England (giovedì) e della Bank of Japan (venerdì). In entrambi i casi non è previsto un cambio di rotta.

Si terrà anche, in videoconferenza, il vertice dell’Eurogruppo in attesa degli incontri di fine mese al Fondo Monetario, della Banca Mondiale e del G20.

PESANTI SCONFITTE DI MERKEL, OGGI AL VIA IL VOTO OLANDESE

Sul piano politico l’attenzione è concentrata sulla sconfitta elettorale della Cdu, il partito di Angela Merkel, travolto in Baden-Wuttenberg (la regione di Colonia, centro dell’industria dell’auto) dai Verdi e sconfitto in Renania Palatinato dai socialdemocratici. Prende il via la maratona elettorale in Olanda, che durerà tre giorni.

Nel pomeriggio riflettori sull’indice Empire Manufacturing relativo all’andamento dell’industria del Nord-Est Usa. La spinta assicurata dagli incentivi dell’amministrazione Biden potrebbe far salire al 6,5% il pil Usa, per la prima volta da decenni davanti alla Cina. Le famiglie americane sono sedute su 1,8 trilioni di dollari di risparmi in eccesso, secondo Oxford Economics.

VERSO IL PRIMO CONFRONTO TRA USA E CINA IN ALASKA

A migliorare i rapporti tra le due superpotenze può essere la decisione del giudice americano che ha respinto la richiesta di Washington di bandire Xiaomi dal mercato americano. Le accuse al gruppo di dipendere dal governo di Pechino non sono state provate.

Ma l’evento più atteso riguarda il primo faccia a faccia tra i più stretti collaboratori di di Joe Biden e del presidente cinese Xi Jingping. L’incontro si terrà il giorno 18 ad Anchorage in Alaska. Da una parte ci saranno il segretario di Stato Antony Blinken e il National Security Adviser Jake Sullivan, dall’altra le controparti cinesi Yang Jiechi e Wang Yi. A sottolineare il rispetto di Biden per le alleanze, però, il summit di Anchorage avverrà nel volo di rientro di Blinken e Sullivan dal loro primo viaggio in Giappone e Corea del Sud.

OGGI IL DIVIDENDO STRAORDINARIO DI STELLANTIS

Al via una settimana intensa per gli analisti.

A Piazza Affari Stellantis stacca il dividendo straordinario da 0,096677 euro legato alla cessione di Faurecia. In attesa del dividendo ordinario che sarà staccato il prossimo 19 aprile (0,32 euro per azione), oggi è prevista una doppia remunerazione per gli azionisti: saranno distribuite 54.297.006 azioni ordinarie Faurecia e 308 milioni di euro in contanti ricevuti da Peugeot a fronte della vendita di azioni di Faurecia a ottobre 2020.

E’ prevista una lunga serie di consigli per i bilanci di piccole e medie quotate: Aeroporto di Bologna, Astaldi, Biesse, El.En, Eurotech, Fiera Milano, Geox, Irce, La Doria, Landi Renzo, Marr, Nova Re, Reply, Retelit, Servizi Italia.

L’agenda europea si presenta assai più ricca. Si parte lunedì con i risultati di Volkswagen e H&M, martedì sarà la volta di Zalando e Iliad, mercoledì di BMW, giovedì di Vodafone, FedEx ed Enel, domenica Saudi Aramco.

RIBALTONE IN DANONE. SILURATO L’AD FABER

Colpo di scena in Danone. Il ceo Emmanuel Faber è stato costretto alle dimissioni dopo esser stato messo in minoranza nel Cda.

A Wall Street arrivano, tra gli altri, i conti di Nike e Fedex.

Da seguire in Asia l’assemblea di Samsung ,in cui il gruppo presenterà una nuova linea di smartphone low cost.