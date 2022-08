Christie’s: in asta l’eredità del filantropo Paul G.Allen, co-fondatore di Microsoft per oltre 1 milione di dollari

Asta Christie’s con 150 capolavori che abbracciano 500 anni di storia dell’arte, quale eredità del filantropo Paul G. Allen, co-fondatore di Microsoft. Il suo impegno filantropico ha contribuito alla realizzazione di progetti per oltre 2,65 miliardi di dollari

La collezione Paul G. Allen riflette la profondità e la gamma del collezionismo di Mr. Allen, che è diverso da tutto ciò che è venuto prima, collegando un innovatore visionario e gli artisti rivoluzionari che ha collezionato. Con un valore superiore a 1 miliardo di dollari, la vendita della Collezione sarà la più grande ed eccezionale asta d’arte della storia quando sarà venduta al Christie’s Rockefeller Center di New York nel novembre 2022. Tutti i proventi della vendita saranno dedicati alla filantropia, secondo i desideri del signor Allen . Jody Allen, esecutore testamentario della Paul G. Allen Estate, ha commentato: “Per Paul, l’arte era sia analitica che emotiva. Credeva che l’arte esprimesse una visione unica della realtà, combinando lo stato interiore dell’artista e l’occhio interiore, in un modo che può ispirare tutti noi. La sua collezione riflette la diversità dei suoi interessi, con la propria mistica e bellezza. Queste opere significano così tanto per così tante persone e so che Christie’s garantirà la loro rispettosa dispersione per generare un enorme valore per le attività filantropiche secondo i desideri di Paul”.

PAUL CÉZANNE (1839-1906)

La montagne Sainte-Victoire

Filantropo e Innovatore: Paul G. Allen (1953 – 2018)

Dalla co-fondazione di Microsoft nel 1975 all’avvio della sua prima fondazione di beneficenza nel 1986, dalla creazione dell’acclamato Museum of Pop Culture (MoPOP) nel 2000 al lancio dell’Allen Institute nel 2003 con le sue scoperte scientifiche rivoluzionarie attraverso la scienza del cervello, la scienza cellulare, e immunologia, Paul G. Allen ha vissuto una vita motivata dall’amore per le idee e dal rendere il mondo un posto migliore. Appassionato collezionista d’arte per decenni, Allen ha iniziato a condividere pubblicamente i pezzi della sua collezione alla fine degli anni ’90 attraverso dozzine di prestiti spesso anonimi a musei di tutto il mondo. Inoltre, ha allestito mostre che hanno condiviso con il pubblico i punti salienti della sua collezione, inclusa la famosa mostra Seeing Nature nel 2016 che ha girato a livello nazionale. Ha messo in mostra 39 dipinti di paesaggi iconici che hanno mostrato il mondo naturale e hanno evidenziato momenti chiave nello sviluppo del genere paesaggistico.

“Devi farlo perché ami le opere… e sai che tutte queste opere ti sopravviveranno”

Nel 2010, Allen è stato uno dei primi firmatari del Giving Pledge, un impegno a contribuire con la maggior parte della propria ricchezza a cause di beneficenza, e nel 2015 è stato insignito della Carnegie Medal of Philanthropy per aver dedicato la sua ricchezza privata al bene pubblico.

I suoi contributi filantropici sono di oltre 2,65 miliardi di dollari

Durante la sua vita ha contribuito a progetti bioscienze, condiviso arte, musica e film con il mondo, affrontato epidemie, inoltre, a salvare specie in via di estinzione, esplorato i fondali oceanici e investito in comunità più vivaci e resilienti. Molti hanno definito Allen un poliedrico, le cui conoscenze e abilità abbracciavano un’ampia gamma di discipline. Allen è morto nell’ottobre 2018, ma l’ampiezza e la profondità della sua generosità e il suo desiderio di continuare a migliorare la vita delle persone in tutto il mondo anche dopo la sua morte, creeranno un impatto per le generazioni a venire.

In copertina, dettaglio Immagine dell’opera La montagne Sainte-Victoire: olio su tela (65.1 x 81 cm.) Dipinto nel 1888-1890 – Stima a richiesta da 100 milioni di dollari.