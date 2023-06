Cherry Bank acquisisce un portafoglio NPL da 37 milioni di euro tramite BlinkS

L’acquisizione conferma l’impegno della banca nel continuare a identificare e sfruttare opportunità di investimento nel settore tramite piattaforme digitali specializzate

Cherry Bank, una banca specializzata nella gestione di crediti deteriorati e nell’acquisizione di portafogli non performing loans (Npl), ha annunciato l’acquisizione di un nuovo portafoglio dal valore di 37 milioni di euro nel mercato secondario. Questa operazione, effettuata attraverso la piattaforma BlinkS di Prelios Innovation, ha consentito alla banca di raggiungere un totale di 4 miliardi di euro di crediti distressed acquisiti dal mercato.

BlinkS come piattaforma strategica nel processo di acquisizione

Il portafoglio acquisito da Cherry Bank consiste in crediti chirografari corporate, con oltre 300 esposizioni debitorie. Il valore nominale complessivo dei portafogli Npl di proprietà della banca raggiunge quindi i 4 miliardi di euro. Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Cherry Bank volta alla creazione di valore attraverso l’investimento e la trasformazione di portafogli NPL.

La scelta di utilizzare la piattaforma BlinkS per l’acquisizione è stata motivata dalla volontà di sfruttare le nuove tecnologie nel processo di acquisizione e di avvalersi di un marketplace digitale specializzato nel trading di crediti deteriorati finanziari e commerciali. Laura Gasparini, Responsabile Market & Investments di Cherry Bank, ha sottolineato l’importanza di utilizzare piattaforme come BlinkS in un mercato competitivo come quello attuale. Grazie a questa piattaforma, Cherry Bank ha concretizzato opportunità di investimento nel mercato secondario, consolidando la sua posizione di protagonista e leader nel segmento unsecured.

Cherry Bank continuerà a monitorare l’evoluzione del mercato dei NPL e a esplorare nuove opportunità di investimento, facendo leva sia sulle competenze interne altamente specializzate che sulla forte reputazione guadagnata nel settore.

Per Prelios, Cherry Bank si inserisce in un operazione di crescita

Gabriella Breno, Amministratore Delegato di Prelios Innovation, si è mostrata soddisfatta dell’operazione conclusa con Cherry Bank, riconoscendo il ruolo di BlinkS come punto di riferimento per i protagonisti del mercato dei crediti deteriorati in Italia. Breno ha inoltre sottolineato che il 2023 è iniziato con numeri in crescita, soprattutto nel mercato secondario, e si prevede la pubblicazione di portafogli importanti da parte di operatori bancari. Prelios Innovation ha una pipeline significativa nel mercato dei crediti distressed e ha annunciato l’introduzione di nuove iniziative, tra cui l’invoice trading, la cessione di crediti commerciali in default e le operazioni immobiliari su BlinkS Real Estate.