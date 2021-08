Champions, sorteggi: Inter-Real, Juve-Chelsea, ecco i gironi

I nerazzurri incrociano lo Shakhtar di De Zerbi e gli esordienti moldavi, la Juve Zenit e Malmoe. Girone proibitivo per il Milan che ritrova il Liverpool, impegnativo ma non impossibile quello dell’Atalanta

Sorteggio più dolce che amaro, nell’insieme, per le squadre italiane in Champions League: non è andata particolarmente bene a Atalanta e Milan, che hanno due gironi difficili (soprattutto il Milan) ma partivano da terza e quarta fascia, mentre non possono certamente lamentarsi Inter e Juventus, che partivano dalle prime due fasce. I campioni d’Italia replicano per tre quarti lo stesso girone dell’anno scorso, con Real Madrid e Shakhtar Donetsk (allenato da Roberto De Zerbi), mentre stavolta la quarta squadra è lo Sheriff Tiraspol, squadra moldava all’esordio assoluto nella competizione. Discreto sorteggio per la Juventus, la squadra italiana più accreditata per andare avanti: vero che pesca il Chelsea campione in carica, ma le altre due sono Zenit e Malmoe. L’Atalanta trova le due finaliste della scorsa Europa League, Villarreal e Manchester United, e lo Young Boys: non semplice ma nemmeno impossibile, sulla carta. Il Milan non poteva pretendere granché vista la quarta fascia: trova Atletico Madrid, Liverpool e Porto.

Da notare poi il “derby degli sceicchi” nel girone A, dove si scontrano Psg e Manchester City: le “cavie” sono Lipsia e Bruges. Il Barcellona pesca il Bayern Monaco e il Benfica con la Dinamo Kiev, abbastanza equilibrato anche il raggruppamento con Sporting Lisbona, Borussia Dortmund e Besiktas, mentre come ogni anno è uscito fuori il girone “materasso”, quello in cui incredibilmente si sono ritrovate tutte squadre di livello non particolarmente alto, a parte una: questa volta è il girone G con Lilla, Siviglia (che a questo punto è la favorita per passare il turno), Salisburgo e Wolfsburg.

Le squadre italiane partivano ognuna in una fascia diversa: Inter in prima in quanto campione d’Italia, Juventus seconda, Atalanta terza e Milan, che mancava da questa competizione dalla stagione 2013-2014, quarta. Si parte martedì 14 settembre, si finisce sabato 28 maggio 2022 con la finalissima di San Pietroburgo, in Russia. I gironi si giocheranno i 14-15 e 28-29 settembre, il 19-20 ottobre, il 2-3 e 23-24 novembre, e il 7-8 dicembre. Ottavi di finale andata i 15/16/22/23 febbraio, ritorno 8/9/15/16 marzo. Nel mese di aprile i quarti di finale e l’andata delle semifinali, mentre le due finaliste si decreteranno il 3 e 4 maggio, con le gare di ritorno.