Champions, l’Inter vola ai quarti dove sfiderà i campioni tedeschi del Bayern: 2 a 1 sul Feyenoord

Inzaghi: “Col Bayern e la giochiamo”. Nei quarti con Inter e Bayern anche Psg e Barcellona

Tutto come previsto. L’Inter batte nuovamente il Feyenoord e si qualifica ai quarti di Champions League, dove affronterà il Bayern Monaco, a sua volta vincitore nel derby tedesco contro il Bayer Leverkusen. E così, in attesa delle gare odierne (grande attesa per la stracittadina madrilena tra Atletico e Real), il quadro delle migliori otto d’Europa comincia a prendere forma: oltre a nerazzurri e bavaresi, infatti, fanno già parte del club anche PSG (qualificazione ai rigori contro il Liverpool) e Barcellona (3-1 sul Benfica).

Inter – Feyenoord 2-1: Inzaghi vola ai quarti, sfiderà il Bayern Monaco di Kompany

Inzaghi aggiunge così un’altra tacca verso il Grande Sogno, ovvero competere fino alla fine per tutti gli obiettivi. L’eliminatoria col Feyenoord, a dire il vero, aveva preso una direzione abbastanza precisa già dopo il 2-0 dell’andata, ma l’opera andava completata, possibilmente preservando energie in vista di Bergamo. Missione compiuta, come si confà alle grandi squadre: gestire, del resto, non è cosa per tutti, specialmente in serate-trappola tipo queste.

Il tecnico nerazzurro, come ampiamente anticipato, ha scelto di dosare le forze sia dall’inizio (Lautaro) che a partita in corso (dopo un’ora è uscito Calhanoglu, mentre al 71’ è toccato a Thuram), senza però perdere di vista l’obiettivo più importante, dunque il pass per la “zona vip” della Champions. A guastare un po’ i piani, semmai, gli acciacchi di De Vrij e Frattesi, ma nulla che possa rovinare la serata e il traguardo parziale conquistato con merito da una squadra concentrata e “cattiva” al punto giusto, capace di trovare il gol scaccia-fantasmi dopo appena 8’ con Thuram. Dopo aver mancato il raddoppio con Taremi, è arrivata una disattenzione di Calhanoglu che ha concesso il rigore al Feyenoord, trasformato con freddezza da Moder (42’), ma lo stesso turco, a inizio ripresa, ha ristabilito l’ordine delle cose, segnando il 2-1 dal dischetto dopo un fallo di Beelen su Taremi (51’).

Per il regista, come per Thuram, la partita è durata poco più di un’ora. Il tempo sufficiente per cercare di migliorare la propria condizione fisica, senza forzare, ma confrontandosi con i propri limiti e il proprio dolore. Il francese, prima di lasciare il campo, ha anche colpito la traversa, per poi lasciare spazio nel finale ai giovani Cocchi e Berenbruch, che hanno fatto il loro esordio su un palcoscenico da sogno. Ora, dopo la pausa per le nazionali, sarà tempo di quarti di finale, con l’asticella che si alzerà ulteriormente: sul cammino dell’Inter verso la finale di Monaco di Baviera ci sarà infatti la squadra che più di tutte desidera essere protagonista il 31 maggio, ovvero il Bayern di Kompany. A questo, però, si penserà solo tra qualche settimana, perché il calendario dell’Inter è talmente serrato da non consentire balzi temporali di nessun tipo.

Inzaghi: “Sento pochi elogi, ma i ragazzi se li meritano. Col Bayern ce la giochiamo”

“Ci tenevamo tanto, i ragazzi sono stati bravissimi – ha esultato Inzaghi -. Li continuo a riempire di elogi, se li meritano per quello che stanno facendo e ne sento pochi in giro, anche se ci basta quello che fanno i nostri tifosi durante le partite. Ogni giorno si impara sempre di più, aggiornandosi. Il primo anno ci siamo giocati lo scudetto, abbiamo vinto la Coppa Italia, la Supercoppa e in Champions abbiamo incontrato Real e Liverpool che si sono incontrate in finale. Questi ragazzi vanno veramente abbracciati: lo faccio io e lo fanno i nostri tifosi. Queste partite sono faticose, ma finirle così ci dà grandissima gioia. So cosa vuol dire allenare l’Inter, questa è stata la mia duecentesima partita: tante gioie e qualche delusione, ma ogni competizione va onorata per il bene della squadra. I quarti contro il Bayern? Sarà una sfida complicata, il Bayern l’ho incontrato con l’Inter e con la Lazio: ce la giocheremo, come abbiamo fatto fin qua. Speriamo di avere a disposizione tutti”.