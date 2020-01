CES 2020, smartphone e 5G spingono la ripresa hi-tech

In base al report di GFK presentato a Las Vegas le vendite di elettronica hanno registrato uno stop nel 2019, ma ricominceranno a crescere quest’anno trainate da smartphone e 5G – Nelle tv, boom degli Oled, ma prezzi troppo alti per le tv smart e 8K.

GFK (Growth for Knoledge, la società di ricerca e analisi nei settori innovativi) ha come di consueto reso noto – in occasione del CES 2020, il Consumer Electronic Show a Las Vegas – le vendite di elettronica di consumo nel 2019 che, a livello mondiale hanno registrato uno stop atteso, attestandosi sui livelli del 2018, per un totale di 1,01 trilioni di euro. E che, stando alle previsioni degli analisti del settore, dovrebbero riprendere a crescere nel 2020 con un 2,5 per cento, salendo a 1,05 trilioni di euro.

A trainare saranno i nuovi smartphone a tecnologia 5G soprattutto per la crescente richiesta proveniente dai mercati asiatici e dai paesi in via di sviluppo. Il settore delle telecomunicazioni salirà sul totale a oltre il 43 per cento seguito da quello dei grandi elettrodomestici. Non brillanti le vendite delle tv che proseguono nel trend negativo in attesa, peraltro, di una discesa dei prezzi molto alti dei tv performanti, smart e di quelli 8K.

Le vendite degli Oled, che hanno visto prezzi più accessibili, in discesa, sono cresciute del 19 per cento in valore, segno che, come accade ormai da qualche anno, i consumatori preferiscono spendere in apparecchi di grande formato e con una qualità elevata, ormai abituati ad una definizione eccellente. Ma dopo i clamorosi flop dei tv 3D e di quelli curvi, la guerra tra 4K e 8K, tra le aziende coreane e quelle cinesi e giapponesi, potrebbe provocare un rallentamento delle vendite di alta gamma. Cosa che non accade né per i Majap né per i piccoli elettrodomestici. Con un successo perdurante dei robot aspirapolvere (che fanno anche da….. cane da guardia della casa (+18 per cento a valore), delle lavasciuga (+29 per cento). I consumatori hanno privilegiato gli smartphone di fascia alta con grandi display, almeno da 6” diventati il 73 per cento delle vendite.