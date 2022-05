Cervelli in fuga: ecco quali paesi offrono le migliori opportunità per i giovani expat

Sono 5 milioni gli italiani residenti all’estero. Blacktower Group ha preparato una classifica dei migliori e peggiori Paesi in cui potere andare a vivere. Italia tra gli ultimi

Con 193 nazioni al mondo tra cui scegliere, con i più svariati stili di vita e culture, trovare il luogo perfetto in cui trasferirsi può essere complicato.

Blacktower Financial Management Group, fondato nel 1986 per fornire consulenza nella gestione patrimoniale, ha messo a punto in un rapporto una classifica dei migliori e peggiori paesi per gli expats utilizzando dati come World happiness ranking, stipendio medio mensile netto, costo della vita, prezzo della proprietà immobiliare in rapporto al reddito, qualità dell’assistenza sanitaria, global peace level.

Ne emerge un quadro in cui tra le top five migliori spiccano la Svizzera e un po’ tutti i paesi del nord Europa, mentre in fondo alla classifica si trovano il Portogallo, il Costa Rica, la Slovenia e, purtroppo, l’Italia che evidentemente non offre sufficiente appeal soprattutto alle generazioni più giovani.

Indubbiamente, trasferirsi in un nuovo paese può portare una serie di esperienze stimolanti, eccitanti e che cambiano la vita, ma pone anche una grande sfida. Molte persone scelgono di lasciare l’Italia per cercare lavoro (sopratutto i giovani) o comunque una nuova vita all’estero, dice il rapporto. E comunque nel database dell’Aire (l’Agenzia in cui sono iscritti gli italiani residenti all’estero) figurano 5 milioni di italiani andati a vivere stabilmente oltre frontiera.

La Svizzera in testa, insieme agli stati nordici

Il paese numero uno per gli expats è la Svizzera – con un alto stipendio mensile medio e un forte rapporto tra prezzo degli immobili e reddito, che la rendono un’ottima opzione per chiunque cerchi un nuovo paese in cui stabilirsi.

Anche gli Stati nordici arrivano in testa, con Danimarca, Islanda, Norvegia e Finlandia che entrano tutti nella top ten – c’è solo da gestire il clima freddo a questo punto.

L’Inghilterra arriva al 18esimo posto, anche se risulta essere una delle nazioni favorite dagli expats connazionali, con un totale di quasi mezzo milione di Italiani attualmente registrati all’Aire secondo un recente studio del Consolato d’Italia a Londra.

L’Italia è in fondo alla lista, insieme a Portogallo e Spagna

Il bel paese non ne esce vincitore. Paesi caldi come l’Italia, la Spagna e il Portogallo si trovano rispettivamente al 27esimo, 25esimo e ultimo posto della classifica elaborata da Blacktower. Stati stupendi da visitare per turismo – suggerisce la società di consulenza – ma non consigliati per iniziare una nuova vita.