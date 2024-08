Cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024 di domenica 11 agosto: a che ora comincia e come vederla

La XXXIII edizione dei Giochi Olimpici si chiude oggi allo Stade de France con un evento spettacolare che segna il passaggio della bandiera a Los Angeles 2028. Non mancheranno le sorprese. Ecco tutte le informazioni

Le Olimpiadi di Parigi 2024 giungono al termine, e la cerimonia di chiusura, prevista per domenica 11 agosto 2024, rappresenterà l’ultimo atto della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici. Dopo due settimane di intense competizioni, vittorie, sconfitte e delusioni, lo Stade de France sarà lo scenario di un evento che promette di combinare tradizione, innovazione e spettacolo, salutando gli atleti e il pubblico con un’esperienza unica.

Cerimonia di chiusura: quando e dove vederla

La cerimonia di chiusura inizierà alle ore 20:00, subito dopo la conclusione delle ultime gare olimpiche. L’evento si terrà allo Stade de France, situato a Seine-Saint-Denis, periferia nord di Parigi, uno degli stadi più iconici della città. Questa location, che ha già ospitato numerosi eventi sportivi e culturali di rilevanza mondiale, si trasformerà per l’occasione in una gigantesca sala da concerto, capace di accogliere centinaia di artisti, acrobati, ballerini e musicisti. La cerimonia dovrebbe durare almeno un paio d’ore.

Cosa si vedrà

Come per quella di apertura anche la cerimonia di chiusura sarà diretta da Thomas Jolly, rinomato regista teatrale francese, e avrà come tema “Records”, in un omaggio simbolico ai risultati raggiunti dagli atleti durante i Giochi. Secondo alcune fonti, l’evento sarà caratterizzato da un’atmosfera futuristica, in cui verrà rappresentato un mondo dove i Giochi Olimpici sono ormai un ricordo, simbolizzando l’evoluzione continua dello sport e della società. Il momento culminante della serata sarà il tradizionale passaggio della bandiera olimpica a Los Angeles, città ospitante delle Olimpiadi del 2028, in un segno di continuità e unità tra le nazioni. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, consegnerà la bandiera al sindaco di Los Angeles, Karen Bass, in una sequenza che promette di memorabile.

Chi si esibirà

Nonostante la maggior parte dei dettagli artistici rimanga avvolta nel mistero, alcune anticipazioni parlano della partecipazione di artisti di fama mondiale. I Phoenix, celebre gruppo rock francese, e il duo elettronico AIR potrebbero esibirsi durante la cerimonia. Entrambi i gruppi, originari di Versailles, sono conosciuti a livello internazionale e hanno recentemente collaborato in un concerto a Parigi, aumentando quindi le speculazioni sulla loro presenza all’evento.

Sembra, invece, confermata la partecipazione della superstar di Hollywood Tom Cruise, che dovrebbe realizzare una spettacolare acrobazia, probabilmente legata al passaggio della bandiera olimpica. Alcune fonti suggeriscono che l’attore si calerà dall’alto dello Stade de France in una sequenza mozzafiato, pre-registrata, che lo vedrà viaggiare simbolicamente da Parigi a Los Angeles, fino alla celebre insegna di Hollywood.

Dove e come guardare la cerimonia

In Italia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti di seguire l’evento gratuitamente. Per chi preferisce un’alternativa, sarà possibile guardarla anche su Eurosport 1 HD, disponibile su diverse piattaforme streaming come Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.