Ceramics of Italy al MIPIM 2025: la ceramica italiana protagonista nella rigenerazione urbana globale

Confindustria Ceramica torna al MIPIM 2025 a Cannes dal 11 al 14 marzo, esplorando il ruolo centrale della ceramica nell’innovazione dei progetti urbanistici del futuro

Confindustria Ceramica, sotto il marchio Ceramics of Italy, torna al MIPIM 2025, uno degli eventi internazionali più rilevanti dedicati allo sviluppo urbanistico, in programma dall’11 al 14 marzo al Palais des Festivals di Cannes. In collaborazione con Confindustria Emilia-Romagna e Ance regionale, l’associazione partecipa per la seconda volta a questa vetrina globale, all’interno di una collettiva guidata dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Assessorato Sviluppo Economico, Green Economy, Lavoro, Formazione e Relazioni Internazionali.

La ceramica italiana al MIPIM 2025 di Cannes

Il cuore della partecipazione si sviluppa in uno stand di 30 metri quadrati nel Padiglione Italia (Riviera 8 – R8.A20), accanto agli spazi di ITA (Italian Trade Agency) e di altre realtà regionali italiane. Il MIPIM rappresenta un’opportunità strategica per mettere in luce i progetti e le soluzioni innovative in grado di attrarre investimenti globali, in particolare nell’ambito delle grandi trasformazioni urbanistiche che stanno cambiando il volto delle città di tutto il mondo.

In questo contesto, la ceramica italiana si propone come un materiale chiave per i progetti di rigenerazione urbana, con la sua combinazione di estetica, sostenibilità e performance. Tra gli eventi principali in programma, spicca il workshop “Emilia-Romagna Strategic Technologies and Infrastructures for Innovation”, che si terrà il 12 marzo alle ore 10:00 nel Padiglione Italia, con la partecipazione di Vincenzo Colla, vice presidente della Regione Emilia-Romagna, Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, e altri rappresentanti istituzionali locali.

Il tour mondiale della ceramica italiana

Il 2025 è un anno ricco di appuntamenti internazionali per la ceramica italiana. Dopo il successo di Maison&Objet a Parigi (10-14 gennaio), con 27 aziende italiane protagoniste, la ceramica è stata al centro anche dell’Italian Design Day in Polonia (12-13 febbraio), dove l’architetto Andrea Maffei ha raccontato l’uso dei prodotti ceramici nei grandi progetti urbani come Milano CityLife. A fine febbraio, la ceramica italiana è stata protagonista anche al KBIS di Las Vegas. Dopo il MIPIM di Cannes (11-14 marzo), le aziende italiane si preparano per Coverings di Orlando (22-25 aprile) e la Clerkenwell Design Week di Londra (20-22 maggio). Il grande appuntamento finale dell’anno sarà il Cersaie di Bologna (24-28 settembre), il palcoscenico che riunirà i migliori del settore ceramico mondiale.