Cena con delitto: il grande cinema su FIRST Arte

Sul sito di FIRSTonline dedicato al mondo dell’arte e della cultura il film del weekend vede protagonista Daniel Craig nel ruolo dell’ispettore che indaga su un grande classico della letteratura noir – TRAILER.

Il film della settimana, recensito su FIRST Arte dal critico cinematografico Patrizio Rossano, è una pellicola particolarmente riuscita: Cena con delitto (Knives Out) è firmata da Ryan Johnson e ha come protagonista l’ex James Bond Daniel Craig. E’ un giallo che segue lo schema dei grandi classici del passato, da Edgar Allan Poe ad Arthur Conan Doyle, ad Agatha Christie e, in assoluto, fino al maestro del genere Alfred Hitchcock. La storia, avvincente e che merita 4 stelle su cinque, è quella di un noto scrittore di romanzi gialli che viene trovato misteriosamente suicida nel proprio studio, e intorno alla cui eredità si scatena il putiferio nella famiglia.

Nella casa dove è avvenuto il fattaccio si era infatti da poco svolta una cena durante la quale il vecchio capo famiglia aveva comunicato ad alcuni dei suoi figli che erano stati cancellati dal testamento. E’ dunque un caso di suicidio oppure, più probabilmente, di omidicio? Sul caso indaga l’ispettore interpretato da Craig, con un finale non scontato. I tempi in particolare, secondo l’analisi di Rossano, sono perfetti: “Da un crescendo lento e didascalico si passa improvvisamente ad un ritmo forsennato in grado di confondere le piste”. Per saperne di più, non resta che leggere il magazine di FIRSTonline dedicato al mondo dell’arte e della cultura o, ancora meglio, andare al cinema per risolvere l’enigma…