Cementir acquista quota controllo lwcc per 106 milioni dollari

L’acquisizione consente a Cementir di entrare nella gestione diretta di asset negli Stati Uniti nel segmento del cemento bianco.

Cementir Holding ha concluso oggi l’acquisizione di un’ulteriore quota del 38,75% di Lehigh White Cement Company (Lwcc) da Lehigh Cement Company, controllata da HeidelbergCement.

L’acquisizione, già annunciata a febbraio, ha un controvalore complessivo di 106,6 milioni di dollari, interamente corrisposto oggi dall’azienda dalla famiglia Caltagirone.

Per effetto di tale operazione, il gruppo Cementir arriva al controllo di Lwcc con il 63,2% del capitale mentre la restante quota del 36,7% sarà detenuta da Cemex Inc. L’acquisizione consente a Cementir di entrare nella gestione diretta di asset negli Stati Uniti nel segmento del cemento bianco.

L’operazione era stata annunciata dal gruppo cementifero il 14 febbraio, in occasione dell’approvazione del preconsuntivo di bilanncio 2017. L’accordo prevedeva appunto l’acquisizione del 38,75% di Lehigh White Cement Company (“LWCC”), produttore e distributore leader nel settore del cemento bianco negli Stati Uniti, per un corrispettivo pari a 106,6 milioni di dollari, su base cash and debt-free.

“Questa acquisizione ci dà la possibilità di entrare nella gestione diretta di asset negli Stati Uniti in un segmento – quello del cemento bianco – che è il nostro core business, rafforzando la nostra leadership globale in coerenza con la nostra strategia di sviluppo” aveva commentato Francesco Caltagirone Jr., Presidente e Amministratore delegato di Cementir Holding.

LWCC possiede due impianti per la produzione di cemento bianco situati a Waco (Texas) e York (Pennsylvania), con una capacità produttiva complessiva di circa 255.000 tonnellate annue e opera con un network distributivo negli Stati Uniti che consente di commercializzare cemento bianco importato dai propri soci in tutto il Nord America. Nel 2017 LWCC ha ottenuto ricavi pari a circa 149 milioni di dollari e Cementir Holding SpA un margine operativo lordo di 26 milioni di dollari e impiega 140 persone.