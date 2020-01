Cellnex, shopping anche in Portogallo e la Borsa la premia

Nuova acquisizione di Cellnex Telecom, la regina europea delle torri tlc presieduta da Franco Bernabè, che ha rilevato per 140 milioni torri e siti di Omtel, il principale operatore di infrastrutture in Portogallo – La Bolsa di Madrid sta premiando il titolo con un rialzo di oltre il 3%

Non si ferma la campagna-acquisti di Cellnex Telecom, la public company spagnola presieduta da Franco Bernabè e ormai regina europea acclarata delle torri di telecomunicazione, che all’inizio del nuovo anno ha ufficializzato l’ennesimo colpo portando a casa le torri di Omtel, il principale operatore di infrastrutture tlc in Portogallo con un enterprice value di 800 milioni.

In base all’accordo raggiunto con Altice Europe e Belmont Infra Holding, la Cellnex acquisisce l’intero parco di torri e siti, che sono attualmente 3 mila, di Omtel che attualmente gestisce un portafoglio pari al 25% delle torri tlc di tutto il Portogallo.

L’operazione prevede che nei prossimi 4 anni Omtel realizzerà 400 nuovi siti e altri 350 entro il 2017. L’investimento di Cellnex è stato di 140 milioni di euro, finanziabile con liquidità già disponibile e con i flussi di cassa della società, e si prevede che l’acquisizione genererà un ebitda aggiuntivo di 90 milioni di euro. La Borsa di Madrid sta premiando il titolo Cellnex con un balzo di oltre il 3 per cento.