Cdp, torna Gorno Tempini che sarà il nuovo Presidente

Le fondazioni bancarie hanno designato Massimo Gorno Tempini come nuovo presidente della Cdp: sarà nominato giovedì al posto del dimissionario Tononi

A volte ritornano. Massimo Gorno Tempini, già ad di Cdp e attualmente nel cda di Intesa Sanpaolo, tornerà al vertice della Cassa depositi e prestiti che giovedì, dopo le dimissioni di Mssimo Tononi, lo nominerà nuovo presidente. Così si sono pronunciate le Fondazioni bancarie a cui, per statuto, spetta la designazione del presidente della Cdp. Ma per il ritorno di Gorno in Cda si sono spesi, dietro le quinte, due vecchi saggi come l’ex presidente dell’Acri (l’associazione delle Fondazioni bancarie), Giuseppe Guzzetti e l’ex presidente della Cdp, proprio ai tempi di Gorno Tempini, Franco Bassaini, attuale presidente di Open Fiber.

Non è da escludere che dopodomani il cda di Cdp dia anche il via a una serie di nomine in agenda da tempo, a partire dai nuovi vertici di Sace, alla cui guida il ceo di Cdp, Fabrizio Palermo, medita di sostituire Alessandro Decio con Edoardo Ginevra, affiancato alla presidenza della società che si occupa dell’assicurazione all’export da Rodolfo Errore.