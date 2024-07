Cdp Real Asset: via libera a investimenti su student housing e infrastrutture green

Via libera del cda della Sgr del gruppo Cdp a due operazioni attraverso lo strumento del fondo di fondi Fnas: 1.000 nuovi posti letto in studentati e oltre 1 GW di capacità nel fotovoltaico



Il consiglio di amministrazione di Cdp Real Asset, Sgr del gruppo Cdp, ha deliberato due nuove operazioni a sostegno dello sviluppo dello student housing e dell’utilizzo delle energie rinnovabili: tramite il Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale (Fnas) saranno investiti fino a 30 milioni per la realizzazione di 1.000 posti letto per studenti e tramite il Fof Infrastrutture fino a 35 milioni per progetti infrastrutturali finalizzati alla costruzione di impianti fotovoltaici per oltre 1 gigawatt, con focus sul mercato italiano.

“Le due operazioni approvate oggi – afferma l’amministratore delegato Giancarlo Scotti – testimoniano la concreta evoluzione di Cdp Real Asset da un modello “real estate” verso un modello “real asset”, facendo leva su un’esperienza ultradecennale nella gestione di fondi di fondi, oltre che su competenze specifiche nella promozione di progetti a valenza e impatto territoriale. Mettono inoltre in evidenza la logica di intervento addizionale e complementare rispetto al mercato che caratterizza Cdp Real Asset quale società del gruppo Cdp con l’obiettivo di canalizzare risorse di investitori istituzionali privati verso l’economia reale, aumentando l’impatto generato”.

I dettagli delle due operazioni

Più nel dettaglio, la società del gruppo Cassa depositi e prestiti entrerà tramite il fondo di fondi Fnas nel Fondo Aristotele Student – promosso e gestito da Fabrica Immobiliare Sgr. Questo intervento consentirà l’attivazione di 6 cantieri finalizzati alla realizzazione di 1.000 posti letto a canoni accessibili per studenti fuori sede. Circa 650 saranno i posti letto che verranno realizzati a Roma, mentre i restanti saranno suddivisi tra Milano e Perugia. “In una seconda fase, il programma verrà esteso a ulteriori interventi in prevalenza al Centro-Sud”, spiega la società in una nota. Oltre alla residenzialità, le iniziative prevedono servizi e spazi commerciali aperti a tutto il quartiere, che verrà rivitalizzato anche dall’impatto in termini di rigenerazione urbana legato al riuso e alla riqualificazione in studentati di complessi già esistenti e non più funzionali.

Con l’ingresso nel Fondo Aristotele Student salgono a 6.600 i posti letto per studenti fuori sede che – in meno di due anni – Cdp Real Asset si è già impegnata a contribuire a realizzare attraverso il Fnas.

Per quanto riguarda la seconda, sul fronte delle infrastrutture green Cdp, tramite il fondo di fondi Fof Infrastrutture entra nel capitale di Eos Energy Fund II investirà 35 milioni di euro con l’obiettivo di supportare in Italia il finanziamento di progetti infrastrutturali prevalentemente greenfield, finalizzati alla costruzione di impianti fotovoltaici per oltre 1 gigawatt, con focus sul mercato italiano.