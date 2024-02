Cdp: primo posto per rating Esg nel settore bancario secondo Morningstar Sustainalitycs

Cassa Depositi e Prestiti ha conquistato la prima posizione nei settori “Banche” e “Banche di sviluppo” ed è terza a livello complessivo su scala globale

Importante risultato per Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) che si è posizionata al primo posto mondiale nella classifica “ESG Risk Rating” di Morningstar Sustainalytics nei settori “Banche” (su 1.036 società) e “Banche di sviluppo” (su 101 società). Inoltre, è risultata terza tra tutte le società valutate da Sustainalytics in tutti i settori (su 15.860 società).

Questo riconoscimento premia la performance del Gruppo da parte di Morningstar Sustainalytics, tra le principali società di valutazione ricerca e analisi ESG, che fornisce supporto agli investitori globali nello sviluppo e nell’attuazione di strategie di investimento sostenibili.

Cdp entra nella categoria Esg “Negligible”

A seguito del processo valutativo fino al 2023, Cdp ha ricevuto da Sustainalytics un “Esg Risk Rating” di 4,4, migliorando di quasi 10 punti rispetto al precedente 13,8 assegnato nell’ottobre 2022. Questo posiziona il Gruppo nella categoria di rischio Esg “Negligible”, la migliore nella scala di valutazione dell’agenzia.

Il risultato è stato guidato dalla solida gestione dei rischi Esg a livello di governance aziendale, che ha portato Cdp a essere classificata come “Leader” di mercato con un rating prossimo allo zero. Inoltre, l’integrazione della strategia di sostenibilità aziendale nel core business è stata evidenziata dalle numerose policy Esg adottate, dal ruolo di primo piano di Cdp nella finanza sostenibile e dall’utilizzo di criteri Esg per valutare e monitorare le proprie attività di finanziamento e investimento.

Premiata anche per lo sviluppo del capitale umano

Sustainalytics ha riconosciuto anche le iniziative adottate da Cdp per promuovere lo sviluppo del capitale umano, inclusa l’incremento del numero di donne in posizioni manageriali, e la solida gestione delle questioni etiche aziendali, con politiche rigorose contro il riciclaggio e la corruzione. Il miglioramento della valutazione è stato anche attribuito alla maggiore trasparenza aziendale, dimostrando un alto grado di responsabilità verso gli stakeholder.

Il giudizio di Sustainalytics testimonia l’impegno crescente di Cdp verso la sostenibilità e l’efficacia delle azioni intraprese per generare impatti positivi economici, sociali e ambientali, in linea con le best practice internazionali delle istituzioni finanziarie.