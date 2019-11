Cdp: piattaforma da 150 milioni per le imprese africane

Il progetto rientra nell’ambito del Piano per gli Investimenti esterni della Commissione Europea e riguarda l’Africa

Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato “Archipelagos”, piattaforma dedicata al supporto delle imprese africane che metterà a disposizione delle migliori Pmi del continente 150 milioni di euro. Il progetto, che sarà realizzato insieme alla banca African Development Bank (AfDB), rientra nell’ambito del Piano per gli Investimenti Esterni della Commissione Europea e si pone l’obiettivo di implementare le condizioni per lo sviluppo delle imprese africane con potenziale di crescita e di favorire l’interconnessione con il mercato italiano ed europeo.

Dal punto di vista pratico, Cdp e AfDB si occuperanno dello sviluppo di strumenti finanziari innovativi che saranno messi a disposizione delle imprese che aderiranno alla piattaforma Archipelagos, anche grazie all’attivazione di 30 milioni di garanzie concessi dalla Commissione Europea nell’ambito del Piano per gli Investimenti Esterni. Queste risorse permetteranno di mobilitare 150 milioni di investimenti pubblici e privati in 11 Paesi Africani a supporto di oltre 1.500 Pmi locali, contribuendo alla creazione di 50mila nuovi posti di lavoro.

Il programma sarà suddiviso in due fasi: nella prima saranno selezionate le aziende partecipanti, nella seconda queste ultime potranno accedere fonti di finanziamento innovative come i Basket bond, recentemente lanciati in Italia da Cdp.

Per Cdp, specifica la società “si tratta in assoluto della prima garanzia ottenuta con accesso diretto alle risorse del bilancio dell’Unione Europea”.

Per Antonella Baldino, Cdp Chief International Development Finance Officer, Archipelagos potrà “rappresentare un prezioso strumento per tracciare la rotta verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, supportando le imprese partner in ambiziosi percorsi di crescita verso nuovi orizzonti di sostenibilità, innovazione e competitività”.