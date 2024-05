Cdp, nuove operazioni per 1,7 miliardi. Via libera aumento di capitale proposto da Fincantieri

Le azioni mirano a promuovere l’innovazione, sostenere le Pmi e sviluppare infrastrutture energetiche, di trasporto e sanitarie. Ratificata anche una politica per ridurre l’impatto ambientale interno di Cdp

Il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha dato il via libera a una serie di operazioni per un totale di circa 1,7 miliardi di euro, con l’obiettivo di sostenere sia le grandi realtà industriali che le piccole e medie imprese italiane, nonché di promuovere lo sviluppo di infrastrutture strategiche per il Paese. Queste operazioni includono l’impegno di sottoscrizione da parte di Cdp Equity nell’aumento di capitale proposto da Fincantieri, proporzionalmente alla quota già detenuta, pari circa al 71,3% del capitale.

Per quanto riguarda le imprese, il Cda ha approvato interventi volti ad accelerare gli investimenti in innovazione, ricerca e sostenibilità, mirando a potenziare le filiere strategiche italiane e a favorire la crescita dimensionale delle Pmi. Inoltre, sono state deliberate operazioni finalizzate al sostegno delle imprese nei Balcani Occidentali, con particolare attenzione alle realtà guidate da giovani e donne.

In parallelo, sono stati approvati finanziamenti per la realizzazione e l’ammodernamento di infrastrutture chiave, con un focus sul settore dell’energia, l’efficienza degli impianti, l’utilizzo di fonti rinnovabili e il potenziamento delle reti idriche e di distribuzione del gas. Allo stesso tempo, sono state promosse iniziative per favorire l’accesso alla mobilità sostenibile e per potenziare le strutture sanitarie.

Infine, si legge in una nota, il Consiglio ha ratificato una Politica Generale finalizzata a ridurre l’impatto ambientale interno di Cdp, promuovendo comportamenti responsabili tra i dipendenti e una gestione attenta all’ambiente in tutte le attività aziendali.