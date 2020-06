Cdp-Mps Capital Services: finanziamento di 78 milioni ad Amplifon

Cdp ha contribuito con 33 milioni di euro, Mps Capitale Services con 45 milioni a sostenere Amplifon

Cassa Depositi e Prestiti e Mps Capital Services, la corporate e investment Bank del Gruppo Montepaschi hanno concesso un finanziamento di 78 milioni di euro per 5 anni ad Amplifon. Lo comunicano le due società attraverso una nota.

Nel dettaglio, Cdp ha partecipato al finanziamento con 33 milioni di euro, mentre Mps ha stanziato 45 milioni. Le risorse serviranno ad Amplifon per spingere “nel proprio importante percorso di crescita e di rafforzamento della propria posizione di leadership nel settore”, si legge nella nota congiunta dei due gruppi.

Amplifon, società quotata sul Ftse Mib, è attiva nel settore dei servizi per l’udito, opera in 28 Paesi con una rete di 11mila punti vendita e impiega 17mila persone. Nel 2019 il fatturato della società ha superato 1,7 miliardi di euro.

“L’intervento di Cdp – ha dichiarato Nunzio Tartaglia, responsabile della divisione Cdp Imprese – rappresenta un contributo concreto al percorso di crescita intrapresa dal Gruppo Amplifon, in Italia e all’estero. L’operazione conferma, anche in questa fase emergenziale, l’importante ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dei gruppi Italiani che operano a livello globale e che sostengono importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo”.

“In un momento complesso per la nostra economia – afferma Emanuele Scarnati, direttore generale di Mps Capital Services – questa operazione garantisce ad un’importante eccellenza italiana come il Gruppo Amplifon, la possibilità di consolidare la leadership nel settore e di fare nuovi investimenti in innovazione”.

. “Questo finanziamento, che segue il collocamento di successo del Bond a febbraio u.s. ed è parte dell’attività di rifinanziamento da circa 350 milioni di euro recentemente completata, testimonia ulteriormente la fiducia del mondo finanziario per la nostra realtà”, conclude Gabriele Galli, Chief Financial Officer di Amplifon.