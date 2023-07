Cdp: Fincantieri ospita la Ciso community. Il punto sulla sicurezza informatica

In collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Ciso ha l’obiettivo di individuare le principali sfide comuni in ambito cyber tra le partecipate di Cdp

Questa volta è toccato a Fincantieri ospitare la CISO Community, la rete che riunisce i responsabili della sicurezza informatica delle società partecipate dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

La cornice è quella del cantiere navale di Monfalcone e lo scopo di Ciso, in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, è l’individuazione delle principali sfide comuni in ambito cyber, affrontate attraverso tavoli tecnici dedicati.

All’incontro sono intervenuti l’AD di Fincantieri Pierroberto Folgiero, l’AD di CDP Dario Scannapieco, il Prefetto Milena Antonella Rizzi, a capo del servizio Autorità e Sanzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e tramite un videomessaggio il Viceministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini.

Daniele Alì, il Chief Information Security Officer di Fincantieri, ha presentato l’organizzazione della Cyber Security in Fincantieri e guidato un tavolo tecnico spiegando l’importanza della sicurezza della catena di fornitura per garantire la resilienza dei sistemi informativi.

In seguito, Nicola Vanin il CISO di CDP ha moderato un panel dedicato all’individuazione di quale modello operativo definire per configurare la CISO Community come Information Sharing and Analysis Center, in linea con la misura #35 identificata dalla Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

La CISO Community ha iniziato la sua attività giusto un anno fa e a rotazione incontra le partecipate di Cdp. Prima di Fincantieri a ospitare Ciso sono state Terna, NEXI, mentre il prossimo evento della Community sarà ospitato da Poste Italiane.