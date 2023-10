Cdp-Fei: oltre 4,3 miliardi alle Pmi italiane grazie alla garanzia InvestEU

Le risorse saranno destinate a promuovere la competitività e gli investimenti di circa 50mila imprese, con particolare attenzione ai settori dell’istruzione, della formazione e della cultura

Otre 4,3 miliardi di nuovi finanziamenti a quasi 50mila piccole e medie imprese italiane per sostenere la competitività e gli investimenti in tutti i settori, con particolare attenzione a quello dell’istruzione, formazione e cultura. È questo l’obiettivo dell’accordo tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei, parte del gruppo Bei) e Cassa Depositi e Prestiti grazie alla garanzia InvestEU, il programma della Commissione europea che aiuta a mobilitare investimenti a sostegno delle priorità dell’Ue. L’accordo è stato siglato a Roma dall’amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco e dalla presidente del FEI e vicepresidente BEI Gelsomina Vigliotti.

Negli ultimi tre anni, Fei e Cdp hanno siglato 4 operazioni per circa 1,2 miliardi di risorse, contribuendo ad attivare finanziamenti per oltre 15 miliardi a favore di oltre 55mila Pmi in Italia.

L’accordo Cdp-Fei

Grazie al sostegno del programma della Commissione europea, spiega una nota, il Fei fornirà una contro-garanzia di 120 milioni a condizioni vantaggiose a Cdp, che a sua volta offrirà garanzie a istituzioni finanziarie italiane per facilitare l’accesso al credito delle Pmi. Questo meccanismo consentirà di generare un effetto leva stimato di 36 volte – calcolato sulla base del rapporto tra i finanziamenti sviluppabili e l’importo della garanzia di prima perdita del Fei – che permetterà di attivare finanziamenti da parte del sistema bancario per oltre 4,3 miliardi di euro a sostegno di quasi 50mila Pmi.

Con le risorse messe a disposizione dal Fei, Cdp lancerà infatti tre nuove linee di garanzia dedicate a sostenere le Pmi in investimenti su competitività, cultura e istruzione. Nel dettaglio, si stima che i finanziamenti per oltre 4,3 miliardi che il sistema bancario concederà alle imprese saranno ripartiti come segue: oltre 3 miliardi da dedicare alla competitività delle Pmi, più di 1 miliardo per il settore culturale e creativo e circa 300 milioni per quello dell’istruzione.

I commenti

“Grazie a questa operazione, consolidiamo ulteriormente la collaborazione fra il Gruppo Bei e Cdp, una partnership fondamentale per sostenere la crescita economica e la competitività del tessuto imprenditoriale italiano – ha commentato Vigliotti -. Grazie alle garanzie fornite dal Fei negli ultimi tre anni, Cdp è riuscita a sostenere l’accesso al credito a condizioni vantaggiose per oltre 55mila piccole e medie imprese in Italia”.

“Il ruolo di Cdp a sostegno dell’economia italiana in partnership con il sistema bancario – ha aggiunto Scannapieco – è cresciuto in questi anni anche attraverso la solida collaborazione con il Fei. L’operazione annunciata oggi infatti, grazie a un utilizzo ottimale delle risorse europee, ci consentirà di ampliare ulteriormente il nostro impegno in Italia a favore della crescita e degli investimenti delle Pmi, motore pulsante dell’economia del Paese”.