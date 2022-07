Cdp equity cede la partecipazione azionaria in FSI SGR

L’operazione riguarda l’intera quota detenuta, pari al 39%, nel capitale della società di gestione del risparmio. Compratore è la SGR stessa

Cdp Equity cede la quota azionaria in FSI SGR. La cessione – recita una nota ufficiale della cassa Depositi e Prestiti – è in linea con il Piano Strategico 2022-2024 del Gruppo CDP e in particolare con l’obiettivo di valorizzare il portafoglio una volta raggiunti gli obiettivi previsti.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), attraverso la controllata CDP Equity (CDPE), ha perfezionato la cessione della quota del 39% del capitale di FSI SGR, valorizzando così l’intera partecipazione detenuta. A comprare è la stessa FSI SGR.

Per CDP l’operazione è in linea con il Piano Strategico 2022-2024 e in particolare con il principio di

razionalizzazione e rotazione delle partecipazioni esistenti una volta raggiunti gli obiettivi prefissati.

All’operazione è stata data esecuzione dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione di Banca d’Italia.

A seguito della cessione, FSI proseguirà lo sviluppo come gestore indipendente e autonomo, avendo consolidato il proprio ruolo nel settore del private equity in Italia.