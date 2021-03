CDP e Unicredit: primo basket bond da 200 milioni

CDP e UniCredit lanciano il programma da 200 milioni di euro per la crescita delle filiere strategiche dell’economia italiana – Sottoscritta prima emissione da parte di tre aziende vitivinicole

Al via il primo “Basket Bond di filiera”, il programma da 200 milioni di euro complessi lanciato da CDP e UniCredit per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. In particolare, è stata sottoscritta la prima emissione da 21 milioni di euro da parte di tre imprese appartenenti al settore vitivinicolo.

Le tre imprese hanno emesso singolarmente minibond a tasso fisso e di durata pari a 7 anni, raccogliendo 21 milioni di euro per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale.

In particolare, le tre aziende sono: Feudi di San Gregorio Società Agricola S.p.A (1986) operante nel segmento “vini campani”; Masi Agricola S.p.A tra i principali produttori di vini pregiati al mondo; Pasqua Vigneti & Cantine S.p.A, produttrice e ambasciatrice di prestigiosi vini veneti.

Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit, in qualità di anchor investor dell’operazione, hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell’ammontare complessivo di queste prime emissioni. Si tratta solo del primo di altre potenziale emissioni che potranno essere focalizzate anche su altre filiere strategiche dell’economia italiana.

“Siamo orgogliosi di annunciare quest’operazione Basket Bond di Filiera, che rappresenta un ulteriore esempio della capacità di innovazione finanziaria di CDP e che ci permette di supportare la crescita delle imprese attraverso programmi specifici di filiera in un settore ambasciatore dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo”, ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vicedirettore Generale di CDP.

“Inoltre, l’operazione ha favorito l’accesso al mercato dei capitali di aziende solitamente non abituare a questo tipo di strumenti – ha aggiunto Calcagnini – e ha rafforzato la nostra collaborazione con UniCredit a seguito della firma del protocollo di luglio 2020 e che ci ha già visto sottoscrivere un finanziamento di un miliardo di euro a favore di imprese particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19”.

“Mobilitiamo nuove e importanti risorse per supportare il capitale circolante delle imprese e stimolarne gli investimenti – ha commentato Francesco Giordano, Co-CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit -. Lo strumento consente alle aziende del settore di accedere in modo vantaggioso al mercato dei capitali, attingendo a fonti di finanziamento complementari al canale bancario e che possono risultare cruciali per rafforzare le catene di valore, sostenere l’innovazione e favorire la diversificazione in termini di prodotti, mercati di sbocco e canali di vendita”.