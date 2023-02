CDP: conclusa la prima tappa del roadshow negli Stati Uniti

Incontro nella silicon valley con oltre 100 fondi, investitori, startup e venture capital interessati ad investire nel venture capital italiano. Prevista una nuova tappa nella East Coast

CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ha concluso la prima tappa del Roadshow internazionale sulla West Coast americana per cercare fondi internazionali che possano investire nel venture capital italiano.

La tre giorni, organizzata con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Washington e del Consolato Generale a San Francisco, si è conclusa positivamente con l’incontro con oltre 100 fondi, investitori, startup e venture capital.

Presentare le prospettive di crescita del venture capital italiano

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di illustrare alla community di investitori e operatori finanziari le prospettive di crescita del venture capital italiano e il ruolo sistemico del Gruppo CDP. All’evento hanno partecipato tra gli altri, l’Ambasciatrice Mariangela Zappia, il Console Sergio Strozzi, il Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini, l’AD di CDP Dario Scannapieco, e l’AD di CDP Venture Capital, Enrico Resmini.



CDP, con CDP Venture Capital, ha sostenuto lo sviluppo del mercato e delle nostre migliori startup che hanno progetti di espansione internazionale. Dal 2020 ha allocato in 10 fondi 2,2 miliardi di euro in gestione ed ha investito 1 miliardo di euro con l’obiettivo di raggiungere 5,3 miliardi di capitali in gestione entro il 2024. A fine 2022, è stato, inoltre, lanciato il Fondo Large Ventures che ha lo scopo di aiutare le migliori startup late stage a raccogliere round di investimento necessari anche a potenziarne lo sviluppo all’estero e a ridurre il gap con gli altri competitor esteri.

Il roadshow internazionale di raccolta fondi fa parte dell’iniziative annunciate dall’AD Scannapieco nel corso della presentazione del bilancio 2022.

La seconda tappa del roadshow è prevista nella East Coast.