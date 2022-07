Cdp-Commissione europea: accordo da 6,7 milioni per consulenza agli investimenti in infrastrutture e sociale

Si tratta del primo accordo di questo tipo firmato da Bruxelles con una banca o un istituto nazionale di promozione nell’ambito del nuovo programma InvestEU della Commissione

La Commissione europea e Cassa Depositi e Prestiti hanno firmato un accordo da 6,7 milioni di euro per l’offerta di servizi di consulenza a progetti di investimento infrastrutturale e sociale. Si tratta del primo accordo di questo tipo firmato da Bruxelles con una banca o un istituto nazionale di promozione nell’ambito del nuovo programma InvestEU dell’esecutivo comunitario.

Nel dettaglio, spiega una nota, Cdp offrirà ai promotori di progetti e agli intermediari finanziari in Italia sostegno progettuale in termini di consulenza, sviluppi del mercato e creazione di capacità. Dei 6,7 milioni totali, 5 arriveranno dal bilancio Ue e 1,7 rappresenteranno il contributo della Cassa italiana.

La consulenza di Cdp “concorrerà a sostenere il miglioramento qualitativo dei progetti di investimento, compresi quelli negli ambiti Infrastrutture sostenibili e investimenti sociali e competenze di InvestEU”.

L’obiettivo è migliorare l’accesso ai finanziamenti e gli investimenti nello sviluppo di infrastrutture, per attrarre risorse private e a rafforzare i promotori pubblici e privati nella capacità di approntare operazioni di finanziamento e di investimento nei settori delle infrastrutture sociali e pubbliche, dell’energia sostenibile, dei trasporti e delle infrastrutture digitali e innovative.

Le parole di Gentiloni…

Secondo Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici, l’accordo “segna una pietra miliare nel cammino per diffondere il programma in tutta la Ue. Con Cassa Depositi e Prestiti come partner locale, offriremo servizi di consulenza mirati per contribuire alla pianificazione e all’attuazione di importanti investimenti in infrastrutture pubbliche e sociali e nello sviluppo sostenibile”.

…e quelle di Scannapieco

Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cdp, sottolinea invece che “con InvestEU l’Europa riprenderà nei prossimi anni il cammino avviato con il pionieristico piano di investimenti per l’Europa che, sette anni fa, per la prima volta aveva posto l’accento sugli investimenti e sulla crescita. L’accordo rappresenta una nuova fase e un rilancio del dialogo tra la Cdp e le istituzioni europee al fine di favorire le sinergie”.

Cos’è il programma InvestEU?

Il programma InvestEU fornisce finanziamenti a lungo termine, mobilitando fondi pubblici e privati per una ripresa sostenibile, a cominciare da progetti come il Green Deal europeo e la transizione digitale. InvestEU accorpa i diversi strumenti finanziari e i servizi di consulenza finanziati dalla Ue attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell’Unione.