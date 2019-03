Cdp colloca social bond da 750 milioni per edilizia scolastica

L’obbligazione, finalizzata anche alla riqualificazione urbana con focus sulla sicurezza, ha una durata di 7 anni, con cedola annuale del 2,125% e prezzo pari a 99,288% – La domanda ha più che doppiato l’offerta

Cassa depositi e prestiti ha collocato con successo un social bond da 750 milioni di euro destinato a investitori istituzionali. “L’operazione – si legge in una nota di Cdp – è finalizzata a fornire risorse per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e riqualificazione urbana con focus particolare sulla sicurezza”.

Nello dettaglio, i proventi saranno destinati “alla costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica di ogni ordine e grado – dalla scuola dell’infanzia all’università – e alla riqualificazione urbana, tra l’altro, attraverso iniziative volte a migliorare le condizioni di vita di quelle aree in cui sono riscontrabili fenomeni di degrado, disagio sociale e scarsa sicurezza”.

L’emissione è a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie. Ha una durata di 7 anni, con cedola annuale del 2,125% e prezzo pari a 99,288%. La domanda ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro, con la partecipazione di oltre 100 investitori, in buona parte esteri.

Il 54% dei sottoscrittori è stato rappresentato da istituzioni bancarie, il 25% da fondi d’investimento e da società di gestione, il 15% da compagnie assicurative e il rimanente 6% da banche centrali e altri investitori.

I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno lo stesso rating a medio-lungo termine di Cdp, allineato a quello della Repubblica Italiana e pari a BBB (negativo) per S&P, Baa3 (stabile) per Moody’s, BBB (negativo) per Fitch e BBB+ (stabile) per Scope.