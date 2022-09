Cdp approva nuova policy Esg, 1,2 miliardi di nuovi finanziamenti e due nuove linee guida strategiche

Il Consiglio d’amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti da via libera a nuovi finanziamenti e ai nuovi indirizzi Esg – Ceduto il 40% di Quattro Sgr

Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato oggi 28 settembre la nuova policy Esg di investimento responsabile, due nuove Linee Guida Strategiche (Sostegno alle Filiere Strategiche ed Economia Circolare) e operazioni a favore di imprese e territori per un valore totale di oltre 1,2 miliardi di euro. Lo ha comunicato la stessa Cdp.

Cdp approva nuovi finanziamenti per 1,2 miliardi

Per quanto riguarda le nuove operazioni finanziate Cdp segnala che una “parte significativa delle risorse verrà destinata a garantire nuova finanza a favore di micro, piccole e medie imprese e di aziende a media capitalizzazione, in parte localizzate nel Mezzogiorno e attive in settori industriali, quali per esempio i beni di consumo, la meccanica e il turismo”.

Le operazioni approvate comprendono “finanziamenti e plafond a sostegno di imprese italiane, oltre che a favore di progetti sostenibili nei paesi in via di sviluppo”.

Nuova policy ESG: Cdp vara la Policy di investimento responsabile

Il Cda ha approvato anche la nuova policy di investimento responsabile che “definisce i principi di indirizzo degli investimenti diretti e indiretti basata su criteri Esg“. In linea con il Piano strategico 2022-24 lo lo strumento che definisce i principi e i criteri da applicare nell’ambito delle attività d’investimento di CDP, sia dirette sia indirette, in Italia e all’estero.

Gli obiettivi della nuova policy Esg approvata sono tre: indirizzare l’utilizzo di risorse verso gli ambiti prioritari di intervento identificati dal Piano Strategico; definire l’approccio all’investimento responsabile, con l’integrazione degli aspetti ESG in tutte le fasi del processo d’investimento; identificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Infine, il cda ha deliberato due nuove Linee Guida Strategiche Settoriali: il sostegno alle filiere strategiche ed all’economia circolare. “Queste ultime si vanno ad aggiungere alle prime quattro Linee Guida già approvate nei mesi scorsi mentre le ultime quattro verranno presentate entro la fine del 2022”, si legge nella nota.

Cdp Equity cede il 40% di Quattro Sgr

Infine, a tarda sera Cdp ha comunicato di aver ceduto, tramite Cdp Equity, l’intera partecipazione in Quattro Sgr pari al 40%. L’operazione è in linea con l’obiettivo di rotazione del capitale al fine di razionalizzare il portafoglio di partecipazioni esistente dopo aver raggiunto gli obiettivi che l’intervento si era fissato.