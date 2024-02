Cdp: accordo in Albania per promuovere la crescita sostenibile del Paese

Siglato anche un accordo di finanziamento a favore di Intesa Sanpaolo Bank Albania per un valore di 10 milioni di euro. Rottigni (Intesa): “Nostra collaborazione con Cdp in Albania contribuirà ulteriormente ad attivare nuove opportunità e sinergie”

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha firmato un Protocollo d’intesa con il National Economic Council albanese per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e delle Pmi locali. L’obiettivo è riconoscere il ruolo di Cdp in Albania come Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.

La sigla è avvenuta durante una visita a Tirana di una delegazione di Cassa Depositi e Prestiti guidata dall’Amministratore Delegato di Cdp Dario Scannapieco e dall’Amministratrice Delegata di Simest, Regina Corradini D’Arienzo nel corso della quale hanno incontrato il Premier albanese Edi Rama, il Ministro per l’Imprenditorialità Delina Ibrahimaj, il Ministro delle Finanze Ervin Mete e il Vice Ministro del Turismo e Ambiente Vilma Bello. Gli incontri sono stati un’occasione per illustrare la strategia che CDP intende perseguire per sostenere il settore pubblico e privato del Paese in favore di una crescita sostenibile e inclusiva.

Identificare aree comuni per progetti di sviluppo sostenibile

L’accordo prevede l’identificazione di aree di interesse comune per finanziare progetti in Albania al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare attenzione all’impatto positivo sul clima. Saranno sviluppate iniziative congiunte per favorire la collaborazione tra Pmi, utilizzando gli strumenti finanziari di Cdp e Simest, incluso il supporto attraverso la piattaforma di Business Matching. L’accordo mira, inoltre, a sostenere gli investimenti bilaterali e a condividere informazioni sulle opportunità nei settori di reciproco interesse.

Sostenere le imprese nelle economie emergenti

La visita a Tirana fa parte della strategia di Cassa Depositi e Prestiti per potenziare il sostegno alle iniziative di crescita sostenibile delle imprese nelle economie emergenti. Questa strategia include l’apertura di nuove sedi di rappresentanza, come quella inaugurata a Belgrado negli uffici di Banca Intesa Beograd.

Nei prossimi mesi sono previste altre aperture, con sedi in Nord Africa, precisamente al Cairo in Egitto e a Rabat in Marocco.

“Il protocollo sottoscritto con il National Economic Council – ha dichiarato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cdp – è un primo passo di un processo significativo che consentirà a Cassa Depositi e Prestiti di operare in Albania come Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e contribuire alla crescita sostenibile di un’economia che attraversa una fase di grande vitalità. Dopo l’inaugurazione della nostra sede di Belgrado, questo è un altro momento importante del nostro lavoro nel Balcani occidentali che vede anche un nuovo atto concreto nel finanziamento concesso a Intesa Sanpaolo Bank Albania per sostenere le Pmi del territorio”.

“I legami fra l’Italia e l’Albania – ha aggiunto Regina Corradini D’Arienzo, Amministratrice Delegata di Simest – sono stretti, non solo per la vicinanza geografica ma anche per una sostanziale somiglianza nella composizione del contesto industriale. Simest è già presente sul territorio dei Balcani Occidentali, offrendo alle imprese la propria gamma di prodotti, dalla finanza agevolata agli investimenti partecipativi, alla consulenza strategica. Con la firma odierna, ci impegniamo a rafforzare la nostra attività nel Paese, al fine di facilitare nuove opportunità di cooperazione col settore produttivo e di consolidare le relazioni commerciali fra le imprese italiane e quelle locali”.

Finanziamento di 10 milioni con Intesa Sanpaolo Bank Albania

Cdp ha anche firmato un contratto di finanziamento di 10 milioni di euro con Intesa Sanpaolo Bank Albania che potenzialmente attiverà risorse fino a 20 milioni. L’obiettivo è sostenere la crescita delle Pmi albanesi attive in settori con un alto impatto ambientale, sociale e di governance (ESG) attraverso finanziamenti a condizioni vantaggiose. Intesa Sanpaolo Bank Albania – sussidiaria del Gruppo Intesa Sanpaolo in Albania e tra le maggiori banche nel Paese – è la sola banca italiana operante nel Paese.

Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito dell’iniziativa Western Balkans Investment Framework promossa dall’Unione Europea, ha reso disponibili fondi destinati da Intesa Sanpaolo Bank Albania a favore della crescita delle piccole e medie imprese albanesi attraverso prestiti diretti con tassi di interesse vantaggiosi.

L’iniziativa permetterà di sostenere almeno 50 imprese locali e contribuirà alla creazione di nuovi posti di lavoro e al raggiungimento di cinque Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite.

“L’accordo siglato da Intesa Sanpaolo Bank Albania – sotto la guida e il coordinamento della Divisione International Subsidiary Banks – ci permette di migliorare ulteriormente l’offerta di servizi per le Pmi e testimonia l’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo nel sostenere l’economia albanese e le imprese italiane interessate alle opportunità di business che il Paese e l’area dei Balcani Occidentali possono offrire. Sono certo che la nostra collaborazione con Cdp in Albania contribuirà ulteriormente ad attivare nuove opportunità e sinergie, nel quadro della solida relazione strategica tra Intesa Sanpaolo e la rete di istituzioni italiane, quali Cdp, Sace e Simest, che operano al servizio del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e per lo sviluppo delle economie locali” ha commentato Marco Elio Rottigni, Chief International Subsidiary Banks Division di Intesa Sanpaolo.

