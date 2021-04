Cattolica e Munich Re insieme per digitalizzare i processi

Il gruppo veronese ha stretto una collaborazione con Munich Re per digitalizzare il processo assuntivo del suo business assicurativo vita e migliorare la qualità del servizio ai clienti

Nuova partnership tra Cattolica Assicurazioni e Munich Re per digitalizzare i processi assuntivi dei prodotti assicurativi. Si tratta di una soluzione digitale innovativa che consentirà agli agenti di fornire un processo di sottoscrizione vita più veloce e semplice ai propri clienti in Italia, per servirli al meglio e soddisfare ogni esigenza di investimento, risparmio, previdenza e protezione.

Nel dettaglio, la collaborazione tra la compagnia assicurativa con oltre un secolo di vita, e Munich Re Automation Solutions – specializzato nella digitalizzazione dei processi assuntivi tipici del settore assicurativo vita – garantirà un servizio più rapido ed efficiente ai clienti di Cattolica Assicurazioni. Questo darà modo agli agenti di ridurre notevolmente il numero di polizze non finalizzate e, allo stesso tempo, offrire una customer journey innovativa e in linea alle esigenze dei clienti interessati.

“Cattolica sta investendo molto per diventare sempre più innovativa e per servire al meglio i clienti nell’era digitale, privilegiando la rapidità e l’efficienza dei processi – ha commentato Marco Lamola, Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di Cattolica Assicurazioni -. Confidiamo nello strumento di Accelerated Underwriting di Munich Re per fornire migliori customer experience e per permetterci di rispondere sempre più ai bisogni dei clienti”.

“Questa collaborazione è anche un’opportunità per i nostri agenti di abbreviare il processo di vendita – ha concluso Lamola – incoraggiandoli a offrire le soluzioni vita del gruppo a tutta la base clienti per servirli al meglio e soddisfare le esigenze di investimento, risparmio, previdenza e protezione”.

“La comprovata esperienza nel settore assicurativo vita è stato il fattore determinante nell’individuare in Munich Re il partner da scegliere – ha dichiarato Massimo Franchetti, Responsabile Life Product Management di Cattolica Assicurazioni -. Cattolica, essendo un’organizzazione in rapida evoluzione, desiderava un partner affermato che potesse fornire una tecnologia collaudata e siamo convinti che questa sia stata la scelta più ovvia”.