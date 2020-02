Cattolica Assicurazioni, prima convention degli agenti

Assise dei 1.150 Agenti della compagnia veronese – Il Dg Ferraresi: “Gli Agenti sono l’architrave della nostra rete distributiva”

Si è tenuta al Cattolica Center di Verona la prima convention nazionale degli Agenti e Subagenti di Cattolica Assicurazioni. Ad alternarsi sul palco, davanti a una platea di oltre 1.150 Agenti e 1.000 collaboratori in rappresentanza di 846 Agenzie su tutto il territorio nazionale, il Presidente Paolo Bedoni, il Direttore Generale Carlo Ferraresi e il Condirettore Generale Valter Trevisani, che hanno incontrato la Rete e hanno messo a fuoco gli obiettivi del 2020. Il Direttore Generale ha sottolineato l’evoluzione del canale agenziale che, nel corso dei primi due anni del Piano Industriale, sono diventate più forti, con portafogli medi più grandi e con una maggiore capacità di generare business profittevole.

L’investimento in formazione della Compagnia, che ha nel Master Professione Agente uno dei suoi tratti distintivi, ha portato ad avere Agenti più competenti e digitali, con benefici per la Compagnia e per il cliente. “Cattolica e la sua Rete agenziale vivono in una sorta di simbiosi – ha dichiarato il Direttore Generale Carlo Ferraresi-. Gli Agenti rappresentano l’architrave della nostra Rete distributiva e noi potremo avere successo solamente se la nostra Rete saprà servire il cliente nella sua globalità. I nostri Agenti, collaboratori e dipendenti sanno di avere una responsabilità ulteriore, quella di mettere la persona al centro della nostra attività. Questa capacità di interpretare eticamente il business è uno dei tratti distintivi della nostra offerta e richiama il significato profondo di lavorare per un’impresa che si definisce Cattolica”.

Il Direttore Commerciale Marco Lamola, intervenuto durante i lavori, ha commentato: “Per Cattolica e per i nostri Agenti oggi è una giornata importante, forse storica, abbiamo riunito a Verona gli oltre 1150 Agenti che ci rappresentano sul territorio con competenza, professionalità e quell’umanità che vuole essere un nostro tratto distintivo. A testimoniare quanto crediamo nella rete agenziale e nell’organizzazione di agenzia, abbiamo deciso di invitare anche mille selezionati collaboratori dei nostri Agenti. Insieme condivideremo obiettivi, strumenti e azioni ma soprattutto consolideremo la consapevolezza che Cattolica corre sulle gambe delle proprie agenzie che dobbiamo rendere sempre più energiche forti ed allenate. I clienti con i loro mutati bisogni hanno necessità di parlare con professionisti preparati ed appassionati pronti ad accompagnarli per tutta la vita, il nostro Agente fa questo, noi cerchiamo di aiutarli per farlo al meglio”.