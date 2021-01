Cashback: tutte le App che si possono usare senza Spid

Chi non ha voglia di richiedere Spid o la carta di identità elettronica per attivare “Io”, la app della Pa, ha a disposizione una serie di alternative messe a disposizione da società private – Ma occhio alle truffe

Archiviato il cashback di Natale, dal primo gennaio è entrato in vigore il cashback 2021. Al funzionamento di questa misura abbiamo già dedicato un tutorial, perciò in questo articolo rispondiamo a un’altra domanda: quali sono le app che si possono usare per ottenere il cashback?

Lo Stato mette a disposizione la app “Io”, che però, per la registrazione, impone di avere la carta d’identità elettronica o l’identità digitale Spid. Chi vuole scansare l’ostacolo può optare per altre app private, che – come Io – permettono di farsi accreditare i rimborsi direttamente sul conto corrente. In fase di registrazione, quindi, bisogna fornire il codice fiscale, gli estremi di una o più carte di pagamento (quelle usate per il cashback) e il codice Iban.

Ecco quali app si possono usare per ottenere il cashback senza Spid e senza la carta di identità elettronica.

YAP

Per i nuovi clienti di Yap, la procedura di registrazione richiede anche numero di telefono, email, dati anagrafici, documento d’identità e un video di riconoscimento di qualche secondo.

NEXI PAY

Per registrarsi a Nexi Pay bisogna inserire codice fiscale, e-mail e la propria carta Nexi.

SATISPAY

Con Saitspay, solo chi fa almeno 10 transazioni potrà ricevere il rimborso del 10%. Per sfruttare il servizio, bisogna aggiornare l’app, accedere alla sezione Servizi di Satispay e attivare il Cashback di Stato.

HYPE

Il cashback di Stato è cumulabile con i rimborsi fino al 15% che Hype, l’applicazione del Gruppo Sella, offre ai propri clienti già dal 2015.

ENEL X PAY

Con il conto online di Enel X Financial Services si possono far rientrare tra le spese oggetto di rimborso anche le bollette di luce e gas pagate nei punti vendita della rete “Punto Puoi di Enel X”. Grazie al Conto Family di Enel X Pay, nel calcolo del rimborso verranno inseriti inoltre gli acquisti dei figli.

BANCOMAT PAY

Anche l’app Bancomat Pay permette di abilitare il Cashback.

FLOWE

Flowe è la nuova società benefit del Gruppo Bancario Mediolanum. Per registrarsi al programma basta andare nella sezione “Cashback” presente nella voce di menu “Money” dell’app, fare tap sul pulsante “Guadagna” che compare all’interno del riquadro dedicato al Cashback di Stato, seguire il percorso guidato e attivare così il servizio.

IN ARRIVO

Nel corso del 2021 saranno abbinati anche i pagamenti eseguiti con Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay ePayPal.

OCCHIO ALLE TRUFFE

Dal mese scorso circolano app a pagamento con nomi come “Cashback di Stato – Italia” e “Cashback di Stato Italia App” che si limitano a calcolare a quanto ammonta il 10% di una qualunque cifra. Attenzione a non farsi ingannare.