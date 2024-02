Carte di credito, nozze dell’anno negli Usa. Capital One compra Discover per 35 miliardi

Si tratta al momento dell’affare più grande e consistente dell’anno a livello globale. Dalle nozze tra Capital One e Discover nascerà il sesto maggiore istituto finanziario degli Usa

Nozze dell’anno tra le due principali società di carte di credito statunitensi. Il colosso bancario Capital One acquisisce la società di servizi finanziari Discover. L’operazione vale 35,3 miliardi di dollari in azioni e unisce, rispettivamente, il quarto e il sesto fornitore di carte di credito degli Usa. Si tratta al momento dell’affare più grande e consistente dell’anno a livello globale.

Carte di Credito: i dettagli delle nozze tra Capital One e Discover

L’acquisizione avverrà attraverso uno scambio di azioni. Secondo quanto previsto dall’accordo, gli azionisti di Discover riceveranno 1,0192 azioni Capital One per ogni azione Discover, con un premio del 26,6% rispetto al prezzo di chiusura di Discover di venerdì, pari 110,49 dollari.

Una volta conclusa la transazione, gli azionisti di Capital One deterranno circa il 60% della società combinata, mentre gli azionisti di Discover ne deterranno circa il 40%.

L’operazione avrà bisogno del via libera dell’antitrust statunitense e, secondo le previsioni di Capital One, dovrebbe concludersi tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, portando alla nascita del sesto istituto finanziario più grande degli Stati Uniti.

Si prevede che la transazione genererà sinergie di spesa per 1,5 miliardi di dollari nel 2027 (26% delle spese operative di Discover, più il 10% delle spese di marketing di Discover), guidate da funzioni aziendali comuni parzialmente compensate da investimenti mirati nella rete Discover. Stimate inoltre sinergie di rete per 1,2 miliardi di dollari nel 2027, guidate dall’aggiunta del volume di acquisti di debito Capital One e del volume di acquisti di carte di credito selezionati alla rete Discover.

Cosa fa Discover

Discover opera in 200 paesi è una delle principali reti di carte di credito degli Stati Uniti, ma è più piccola delle prime tre: Visa, Mastercard e American Express. L’acquisizione della società «accelererà la crescita e massimizzerà il valore per i nostri azionisti, consentendo loro di partecipare all’enorme vantaggio della società combinata», ha affermato Michael Rhodes, ceo di Discover.

Per il fondatore e Ceo di Capital One, Richard Fairbank, invece, le nozze aiuteranno a “costruire una rete di pagamenti in grado di competere con le più grandi reti e società di pagamento”.

“Le attività combinate delle carte di credito saranno in una posizione ancora più forte per fornire prodotti ed esperienze leader del settore che abbracciano il mercato delle carte di credito a tutti i consumatori, piccole imprese e commercianti”, ha concluso Capital One.

Nel pre-market di Wall Street il titolo Capital One cede il 6%, mentre quello Discover guadagna l’11% avvicinandosi al prezzo dell’operazione.