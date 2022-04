Carlo Trabattoni eletto all’unanimità presidente di Assogestioni

Nomina all’unanimità per il manager di Generali Investments partners sgr, che guiderà l’associazione italiana del risparmio gestito per il prossimo triennio

Carlo Trabattoni (Generali Investments Partners Sgr) è stato eletto all’unanimità nuovo presidente di Assogestioni e succede a Tommaso Corcos.

L’associazione italiana del risparmio gestito ha nominato anche gli organi associativi per il triennio 2022-2025 e i tre vicepresidenti: Saverio Perissinotto (Eurizon Capital Sgr), Giovanni Sandri (BlackRock B.V. – Milan Branch ) e Cinzia Tagliabue (Amundi Sgr).

“Vorrei ringraziare Tommaso Corcos dello sforzo compiuto negli anni della sua Presidenza, che hanno confermato la centralità dell’industria e sono felice e orgoglioso della fiducia che mi è stata data dall’Associazione nel proseguire in questo percorso” ha detto Trabattoni “La maturità raggiunta si dovrà ora declinare in una fase di rinnovata responsabilità, consapevoli del ruolo che possiamo ricoprire per la ripresa economica e al fianco dei risparmiatori.”

In occasione del rinnovo delle cariche dell’associazione, il direttore generale Fabio Galli ha ringraziato personalmente i consiglieri e i revisori uscenti, rivolgendo un ringraziamento particolare all’ex presidente Tommaso Corcos “per il suo impegno e visione nei sei anni delle due sfidanti consiliature che hanno visto un forte sviluppo del Risparmio Gestito e del ruolo di Assogestioni.

Chi è Carlo Trabattoni

Trabattoni, ora presidente di Generali Investments Partners, è entrato nel Gruppo del Leone a settembre 2017, come Responsabile di Generali Investments Partners ed è stato nominato Amministratore Delegato della Business Unit A&WM nel marzo 2021. Nel giugno 2021, è anche nominato Amministratore Delegato di Generali Investments Holding.

Prima, dal 1996, è stato in Schroders dal 1996 con molteplici cariche. Trabattoni ha assunto anche il ruolo di Rappresentante dei Gestori dei Fondi Esteri in Assogestioni, diventando Membro del Consiglio di Amministrazione, e in IFI come Membro del Comitato Esecutivo dal 2002.