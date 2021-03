Car sharing Milano: arrivano le auto elettriche di Leasys

Nella capitale italiana della mobilità condivisa arriva un nuovo player: sono le 400 Nuove 500 elettriche del servizio LeasysGO! – La ricarica sarà gratuita e a cura del team, la modalità è il free floating (noleggio libero).

Dopo Torino, città della Fiat, il car sharing ecologico di Leasys (brand Stellantis e controllata di FCA Bank) sbarca a Milano, la città della mobilità condivisa. Il lancio ufficiale è atteso nelle prossime settimane ma la notizia già c’è: LeasysGO! raggiungerà il capoluogo lombardo con la sua flotta 400 vetture del modello Nuova 500 elettrica, pronte ad essere noleggiate. Arriva dunque un nuovo player sul già ricco mercato del car sharing milanese, ma la novità è che l’impatto ambientale sarà molto contenuto, visto che le auto targate Fiat utilizzate a Torino, con una flotta di oltre 300 vetture, hanno evitato emissioni pari a 9 tonnellate (9.000 kg) su base mensile.

Le Nuove 500 elettriche presto disponibili a Milano saranno free floating, potranno quindi essere utilizzate dai clienti all’interno dell’area di copertura senza alcuna limitazione e vincoli di parcheggio. Per la ricarica (che sarà gratuita e interamente gestita dal team di LeasysGO!) verrà utilizzata l’ampia rete di colonnine elettriche pubbliche presenti in città, ai quali si aggiungeranno 3 hub di ricarica Leasys dedicati proprio alla sua flotta: “500 punti di ricarica sono già presenti – ha detto a questo proposito Marco Granelli assessore alla Mobilità del Comune di Milano – e altri 230 punti in via di approvazione e realizzazione. Inoltre, progressivamente, e massimo entro il 2023, come stabilito dal Regolamento per l’aria, tutti i punti di vendita di carburante si dovranno dotare di infrastrutture di ricarica”.

“La sostenibilità ambientale rappresenta una delle principali sfide per il futuro del nostro settore, che ha nella mobilità elettrica uno degli elementi cardine, soprattutto in una città come Milano, da sempre in prima linea e all’avanguardia su questo fronte. Siamo per questo orgogliosi di offrire un servizio come LeasysGO!, e grati al Comune di Milano per il prezioso supporto” ha commentato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Chairman di Leasys. Per la società della galassia Stellantis si tratta di un traguardo definito importante, poiché Milano è la capitale del car sharing in Italia: in tutto il Paese, secondo i dati aggiornati a fine 2019, i veicoli free floating hanno superato le 7.000 unità, di cui quasi 1.600 sono auto elettriche. I noleggi sono stati oltre 12 milioni, di cui oltre la metà solo a Milano, dove vengono messi a disposizione oltre 3.000 veicoli. Roma è seconda con 2.300, segue proprio Torino con 1.100.