Car sharing: a Torino Enjoy punta sull’elettrico con l’arrivo di 100 nuove auto XEV YOYO

Il servizio di car sharing di Eni accoglie nel capoluogo piemontese la prima flotta di 100 Xev Yoyo (l’ultracompatta completamente elettrica). Poi toccherà a Bologna, Firenze e Milano

La flotta di Enjoy diventa elettrica con l’introduzione delle city car XEV YOYO, l’ultracompatta che porta in Italia anche il cosiddetto battery swap: quando la batteria è scarica viene direttamente sostituita. E per la sua rivoluzione della mobilità in versione full electric, il car sharing di Eni parte da Torino. Nei prossimi mesi il car sharing elettrico Enjoy sarà esteso alle altre città in cui il servizio è presente, a partire da Milano, Bologna e Firenze per poi sbarcare in un secondo momento anche a Roma. Operazioni come questa “accorciano il nostro percorso verso il raggiungimento dell’obiettivo della totale decarbonizzazione di prodotti e processi entro il 2050”, ha detto Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni.

Le 100 nuovissime XEV YOYO verde lime si uniscono alla flotta già disponibile in città, composta da 300 veicoli tra auto e cargo. Inoltre, grazie all’accordo tra Eni e XEV – casa automobilistica fondata a Torino nel 2018 – si potrà avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area di copertura Enjoy, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Per quanto riguarda il rifornimento le city car XEV YOYO permettono ai clienti di muoversi in totale libertà perché sono sempre disponibili con una ricarica della batteria superiore al 30%.

“Ridurre le emissioni inquinanti, diminuire la circolazione dei mezzi privati favorendo il trasporto pubblico e l’utilizzo dei mezzi in condivisione sono obiettivi per dare corpo a quella mobilità intelligente, responsabile e interconnessa che abbiamo in mente”, ha spiegato Chiara Foglietta, assessora alla mobilità e ai trasporti di Torino.

Car sharing elettrico: come funziona Enjoy

Per noleggiare i veicoli Enjoy è necessario scaricare l’app disponibile negli store Android, iOS e Huawei. Dopo la registrazione è possibile cercare, visualizzare e prenotare i veicoli disponibili nei dintorni o nella zona d’interesse, oppure noleggiare un veicolo Enjoy che si trova lungo il proprio percorso inserendo nell’app il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza. Una volta raggiunto e sbloccato il veicolo, l’intero noleggio avviene attraverso lo smartphone, fino all’arrivo a destinazione. Al termine della corsa è possibile visualizzare il riepilogo della spesa sostenuta per il noleggio.

Tutte le tariffe di noleggio dei veicoli Enjoy sono disponibili online. Per le city car XEV YOYO, come per le altre auto della flotta, la tariffa è di 0,29 euro al minuto.

La city car XEV YOYO

XEV YOYO è una city car completamente elettrica con velocità massima di 80 km/h e autonomia fino a 150 km: ideale per gli spostamenti nei centri storici delle città. Per quanto riguarda il rifornimento, oltre che per la ricarica tradizionale presso le colonnine in plug-in, queste auto sono predisposte per il battery swapping (la sostituzione di batterie scariche con batterie cariche che è possibile realizzare in pochi minuti), per il quale sono predisposte 8 stazioni di servizio Eni a Torino. All’inizio, sarà sempre Enjoy a occuparsi del rifornimento con battery swapping.

Le XEV YOYO della flotta Enjoy sono fornite tramite un servizio di noleggio a lungo termine da SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali – Gruppo BPER Banca.