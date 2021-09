Capgemini assume oltre 1.000 giovani in tutta Italia

La società di consulenza metterà sotto contratto entro il 2021 almeno 500 neo-laureati in materie tecnologiche, oltre a centinaia di professionisti

Entro la fine del 2021 Capgemini completerà l’assunzione di 1.100 giovani laureati in Italia, confermando le intenzioni espresse nel piano strategico. La società di consulenza informatica andrà a valorizzare soprattutto le competenze scientifiche e tecnologiche, assumendo almeno 500 neo-laureati in quelle discipline, oltre a 650 professionisti con esperienza variabile dai 2 ai 15 anni, in specifiche aree di competenza tecnologica: Architecture (cloud, mobile, data, enterprise e solution architect); Customer Relationship Management (CRM); Data (Data Engineering, Data Visualization, Data Governance, Data Scientist); Mobile; Cyber Security; Java, SAP.

I nuovi assunti, sotto la supervisione del nuovo HR Director Michelangelo Ceresani (ex Accenture, Vodafone Italia, Luxottica Group) troveranno posto in tutto il Paese, nei vai hub di Capgemini a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. In questi centri i talenti si occuperanno di progetti in settori di mercato specifici (Automotive, Infrastructures & Transportation, Aeronautics, Space, Defense, Railway, Energy, Electronics, Life Sciences, Telecoms & Media) legati alle tecnologie più innovative sul mercato: Big Data, Analytics, Internet of Things, Digital Transformation, Immersive Reality, Virtual Reality, Smart Factory e tutti i nuovi strumenti che caratterizzeranno l’industria intelligente.

“Il nuovo piano di assunzioni – spiega una nota – conferma il progetto di crescita di Capgemini in Italia e supporta la strategia del gruppo volta a favorire l’adozione delle nuove tecnologie, considerate il principale fattore abilitante dello sviluppo del Paese. Entrando a far parte di un’organizzazione di oltre 290.000 persone in più di 50 paesi nel mondo, i neoassunti avranno l’opportunità di contribuire a progetti complessi e diversificati per settori, aree geografiche e clienti, operando in un ambiente unico e inclusivo in cui esprimere la propria personalità, beneficiare di un apprendimento continuo e contribuire al miglioramento della società attraverso la piena valorizzazione della potenzialità offerte dalle nuove tecnologie”.

“Capgemini – commenta inoltre Andrea Falleni, Amministratore Delegato di Capgemini Italia – crede che l’acquisizione di talenti sia una delle leve fondamentali per eccellere sul mercato, per questo abbiamo definito un piano di assunzioni rivoto a giovani e professionisti in possesso delle competenze adatte a sostenere la nostra ambizione di essere partner strategico di tutte le organizzazioni impegnate in un percorso di trasformazione tecnologica”.