Cannabis light, arriva lo stop della Cassazione

Stop della suprema Corte alla vendita nei negozi dei prodotti derivati come olio, foglie, infiorescenze e resina. Configurano un reato a meno che non siano privi di “efficacia drogante”. Ultima parola al giudice

Stop alla Cannabis light ma con discrezionalità del giudice: in definitiva sarà lui a dire l’ultima parola. Nella sostanza la Cassazione ha alzato il disco rosso sulla Cannabis light: la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis”, come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina, hanno stabilito le sezioni unite penali della suprema Corte che così danno uno stop alla vendita della ‘cannabis light’. Va ricordato che sull’argomento si era già pronunciato il Consiglio superiore di sanità che aveva bloccato la vendita della qualità di canapa nonostante la bassa o irrilevante concentrazione di Thc, la sostanza psicotropa presente nelle altre varietà della pianta.

La commercializzazione di “Cannabis sativa L.” e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione da questa specifica varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n.242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa” delle varietà per uso a fini medici, “pertanto integrano reato”, afferma la Cassazione nella sua massima sulla ‘cannabis light’, “le condotte di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della Cannabis sativa L., “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”. Saranno dunque i giudici di merito, di volta in volta, a valutare quale sia la soglia di “efficacia drogante” che rientra nei ‘parametri’ del consentito. Il verdetto emesso dalle Sezioni Unite si è concluso con l’annullamento con rinvio della revoca di un sequestro di prodotti derivati dalla cannabis, come chiesto in subordine dal Pg della Suprema Corte che si era espresso per l’invio degli atti alla Consulta, come prima indicazione.

Sulla Cassazione a proposito della cannabis “non sono sorpreso dalla sentenza, mi dispiace per i posti di lavoro, che spero possano essere riconvertiti. Ma è un messaggio chiaro, chiarisce una cosa ovvia, la droga fa male e ci si può divertire in modo diverso”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete 4 commentando la sentenza avversa ai canapa shop, contro i quali il ministro dell’Interno aveva lanciato una campagna.