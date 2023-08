Campbell Soup compra per 2,7 miliardi di dollari Sovos Brands, azienda alimentare specializzata in prodotti italiani

Il prezzo di acquisto sarà di 23 dollari per azione in contanti. Operazione considerata strategica da Campbell (celebre azienda famosa per le opere di Andy Warhol) che porterà in dote diversi marchi premium ad alto tasso di crescita

Campbell Soup, nota azienda statunitense famosa per le sue zuppe in scatola e resa celebre dalle opere di Andy Warhol, ha firmato un accordo per acquisire Sovos Brands, un’azienda alimentare specializzata in prodotti italiani. Il prezzo di acquisto sarà di 23 dollari per azione in contanti, per un’operazione complessiva di circa 2,7 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un multiplo dell’EBITDA rettificato di 14,6 volte, comprese le sinergie di run rate annuali attese di circa 50 milioni di dollari.

La transazione, considerata “strategica” aggiunge un portafoglio di marchi premium leader di mercato ad alto tasso di crescita alla divisione Meals & Beverages di Campbell portafoglio, spiega la nota dell’azienda.

Il marchio Sovos

Fondata nel 2016, Sovos Brands si è concentrata sulla creazione e la distribuzione di una varietà di prodotti alimentari premium, tra cui salse per pasta, pasta secca, zuppe, piatti pronti surgelati, pizza surgelata e yogurt. L’azienda è nota per i suoi marchi distintivi, tra cui Rao’s, Michael Angelo’s e noosa.

Nel 2022, Sovos Brands ha registrato un fatturato netto rettificato di 837 milioni di dollari e ha avuto una crescita annuale composta delle vendite nette organiche del 28% dal 2019 al 2022.

Il marchio di punta Rao’s, che ha rappresentato circa il 69% delle vendite nette rettificate di Sovos Brands nell’anno fiscale 2022, ha registrato una crescita organica delle vendite nette del 34.9% rispetto all’anno precedente.

“Siamo entusiasti di aggiungere la storia di crescita più convincente del settore alimentare e di accogliere i talentuosi dipendenti che hanno costruito un portafoglio di quasi 1 miliardo di dollari. Questa acquisizione si inserisce perfettamente e accelera la nostra strategia di concentrarci su una geografia, due divisioni e categorie chiave selezionate che conosciamo bene. La nostra strategia focalizzata ci ha permesso di ottenere risultati solidi negli ultimi cinque anni, potenziare i nostri marchi e le nostre capacità e generare un forte flusso di cassa per ridurre il debito. Con tutto questo progresso, sono fiducioso nella nostra prontezza ad eseguire e integrare questa importante acquisizione. Il portafoglio di Sovos Brands rafforza e diversifica la nostra divisione Pasti e Bevande e, unito alla nostra divisione Snacks in più rapida crescita e differenziata, rende Campbell uno dei nomi più affidabili e orientati alla crescita nel settore alimentare” ha dichiarato Mark Clouse, Presidente e CEO di Campbell.

“Oggi segna un momento storico per Sovos Brands mentre annunciamo i nostri piani di unirci alla famiglia di Campbell”, ha commentato Todd Lachman, Fondatore, Presidente e CEO di Sovos Brands, Inc. “Abbiamo costruito un’azienda alimentare unica ad alto tasso di crescita focalizzata su prodotti guidati dal gusto attraverso un portafoglio di marchi premium, con il marchio Rao’s come punto di ancoraggio. Il nostro successo non sarebbe stato possibile senza il team incredibilmente talentuoso e appassionato di Sovos Brands, che ha contribuito in modo determinante a costruire una delle aziende alimentari a più rapida crescita nel settore. Si prevede che questa transazione crei un valore sostanziale per i nostri azionisti, con un aumento del 92% rispetto al prezzo dell’IPO del 2021. Come una delle aziende alimentari più fidate e rispettate in Nord America, sono fiducioso nella capacità di Campbell di continuare a portare i nostri prodotti in più case e di ampliare ulteriormente il nostro track record di crescita e successo per gli anni a venire.”